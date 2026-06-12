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Индия вызвала поверенного в делах США после атаки на судно у Омана

Ведомости

Индия вызвала временного поверенного в делах США в Нью-Дели Джейсона Микса после атаки на коммерческое судно с индийским экипажем у побережья Омана, сообщил NDTV.

Как сообщает телеканал, Микс был приглашен в министерство иностранных дел страны уже во второй раз за последние двое суток. Поводом стал инцидент с торговым судном, на борту которого находились 20 индийских моряков.

В МИД Индии заявили, что атаки на коммерческие суда вызывают серьезную обеспокоенность Нью-Дели. По словам официального представителя ведомства Рандхира Джайсвала, индийская сторона потребовала немедленно прекратить подобные действия. «Мы придаем большое значение благополучию и безопасности наших моряков. Когда произошла атака на танкер MT Settebello, мы заявили американской стороне решительный протест», – отметил он.

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Политика / Международные новости

По данным индийских властей, за последние четыре дня американские военные атаковали три иностранных торговых судна с индийскими экипажами у побережья Омана. Трое индийских моряков были признаны погибшими.

Al Jazeera 11 июня писала, что высшее военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива. Решение принято в ответ на последние атаки США на Иран. Корпус стражей исламской революции также заявил, что атаковал два судна, которые пытались пересечь пролив. Свою блокажу пролива сохраняют и США, которые атакуют суда, связанные с ираном.

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