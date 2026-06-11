Индия сообщила о гибели трех моряков после обстрела судна в Оманском заливе

По информации издания, речь идет о судне Settebello под флагом Палау. Центральное командование США заявило, что американские силы нанесли удар по машинному отделению танкера после неоднократного игнорирования экипажем предупреждений и инструкций. Первоначально власти Индии сообщили, что из 24 индийских членов экипажа 21 человек был спасен, а трое числились пропавшими без вести. Позднее министр судоходства Индии Сарбананда Соновал подтвердил обнаружение тел трех моряков.