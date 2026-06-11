Индия сообщила о гибели трех моряков после обстрела судна в Оманском заливе
Трое граждан Индии погибли после инцидента с торговым судном в Оманском заливе, которое подверглось удару за невыполнение указаний США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По информации издания, речь идет о судне Settebello под флагом Палау. Центральное командование США заявило, что американские силы нанесли удар по машинному отделению танкера после неоднократного игнорирования экипажем предупреждений и инструкций. Первоначально власти Индии сообщили, что из 24 индийских членов экипажа 21 человек был спасен, а трое числились пропавшими без вести. Позднее министр судоходства Индии Сарбананда Соновал подтвердил обнаружение тел трех моряков.
В МИД Индии осудили атаки на коммерческое судоходство и гражданскую инфраструктуру в регионе. В связи с произошедшим Нью-Дели также вызвал высокопоставленного американского дипломата. Посольство США в Индии заявило, что поддерживает контакты с индийскими властями по данному вопросу.
Al Jazeera 11 июня писала, что высшее военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива. Решение принято в ответ на последние атаки США на Иран. Корпус стражей исламской революции также заявил, что атаковал два судна, которые пытались пересечь пролив.
7 июня Fars писало со ссылкой на члена парламентского комитета по планированию и бюджету Мохсена Зангане, что с каждого судна, пересекающего Ормузский пролив, Иран взимает от $1,5 млн до 2 млн.
9 июня The New York Times писала, что американский вертолет Apache рухнул недалеко от Ормузского пролива. Впоследствии США атаковали Иран. 10 июня Mehr проинформировало, что КСИР сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над иранским городом Джам на юге республики.