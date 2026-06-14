При израильском ударе убит один из командиров «Хезболлы»

Накануне в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что за сутки израильские силы поразили более 70 целей «Хезболлы» в Ливане. Удары пришлись по пусковым установкам и зданиям, где «Хезболла» готовила атаки на израильских военнослужащих и мирных жителей, утверждали в ЦАХАЛ.