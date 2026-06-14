При израильском ударе убит один из командиров «Хезболлы»
В результате израильского удара по Бейруту убит один из командиров «Хезболлы». Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Удар был нанесен по пятиэтажному зданию в районе Гобейри (южный пригород Бейрута). В этом районе, по данным канала, находился штабной офис «Хезболлы».
Личность погибшего не раскрывается. По сообщению Al Hadath, командир отвечал за организацию оперативной связи между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана.
Накануне в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что за сутки израильские силы поразили более 70 целей «Хезболлы» в Ливане. Удары пришлись по пусковым установкам и зданиям, где «Хезболла» готовила атаки на израильских военнослужащих и мирных жителей, утверждали в ЦАХАЛ.