Преодолеют ли США и Иран разногласия ради мирной сделки

США и Иран через несколько дней после интенсивных взаимных бомбардировок неожиданно объявили о готовности заключить рамочное соглашение о прекращении боевых действий, предполагающее в числе прочего и открытие Ормузского пролива. Первым об этом сообщил 13 июня американский президент Дональд Трамп на своей странице в Truth Social. Потенциальная американо-иранская сделка перекроет Тегерану доступ к ядерному оружию и станет «полной противоположностью» договора, заключенного при администрации Барака Обамы (ядерная сделка продлилась с 2015 по 2018 г.), подчеркнул Трамп. Сделка, по его словам, будет подписана 14 июня в честь его 80-летия. В то же время премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф (посредник в американо-иранских переговорах) на странице в соцсети Х написал, что окончательное согласование всех деталей документа ожидается в течение ближайших 48 часов, после чего стороны продолжат диалог на техническом уровне со следующей недели. Со своей стороны, представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи не стал раскрывать сроки договоренностей, но допустил их достижение в ближайшее время.