Преодолеют ли США и Иран разногласия ради мирной сделки

Преодолеют ли США и Иран разногласия ради мирной сделкиПосредники говорят о скором окончании войны
США и Иран через несколько дней после интенсивных взаимных бомбардировок неожиданно объявили о готовности заключить рамочное соглашение о прекращении боевых действий, предполагающее в числе прочего и открытие Ормузского пролива. Первым об этом сообщил 13 июня американский президент Дональд Трамп на своей странице в Truth Social. Потенциальная американо-иранская сделка перекроет Тегерану доступ к ядерному оружию и станет «полной противоположностью» договора, заключенного при администрации Барака Обамы (ядерная сделка продлилась с 2015 по 2018 г.), подчеркнул Трамп. Сделка, по его словам, будет подписана 14 июня в честь его 80-летия. В то же время премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф (посредник в американо-иранских переговорах) на странице в соцсети Х написал, что окончательное согласование всех деталей документа ожидается в течение ближайших 48 часов, после чего стороны продолжат диалог на техническом уровне со следующей недели. Со своей стороны, представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи не стал раскрывать сроки договоренностей, но допустил их достижение в ближайшее время.
Как пишет агентство Fars News со ссылкой на источники, власти Исламской Республики пока не приняли окончательного решения относительно текста потенциального американо-иранского рамочного соглашения, так как политические, правовые и технические аспекты проблемы все еще рассматриваются на экспертном уровне. Поэтому для обсуждения спорных моментов в документе в Тегеран вылетела катарская делегация, чтобы встретиться там с высокопоставленными представителями страны, сообщили телеканал CNN и Reuters со ссылкой на источники.
До этого текст американо-иранского меморандума успели обсудить в Тегеране послы России, Ирана и Китая, написал на странице в Х замминистра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади.
До сих пор официальные лица США и Ирана не публиковали текст потенциального рамочного соглашения. По данным иранского агентства Mehr, проект меморандума может включать 14 пунктов, в частности прекращение огня на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение 30 дней, подтверждение приверженности Тегерана Договору о нераспространении ядерного оружия. В обмен на это США выведут свои войска с прилегающих к Ирану территорий, снимут морскую блокаду, предоставят иранцам доступ ко всем заблокированным активам, причем к $24 млрд – в течение двух месяцев, предоставят помощь в размере $300 млрд. Для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полной отмены санкций стороны проведут 60-дневные переговоры.
Пока не известно, готов ли Вашингтон выполнять эти условия. Одним из главных камней преткновения остается проблема Ормузского пролива. Иран настаивает на сохранении своего контроля над этой международной водной артерией, с чем не согласна американская сторона.
Очередность выполнения условий сделки – другой проблемный узел в американо-иранских переговорах. С целью его преодоления дипломаты прописали в тексте меморандума формулировки, допускающие разночтения по тем или иным проблемными вопросам, что теоретически может привести к возобновлению судоходства в Ормузском проливе, рассказал Bloomberg источник, знакомый с ходом переговорного процесса.
Вероятность подписания ирано-американского меморандума высока, полагает доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. По его словам, США при помощи военных инструментов не удалось добиться своих целей, а сдерживает новую эскалацию проходящий в Северной Америке чемпионат мира по футболу, а также выборы в конгресс через несколько месяцев. Однако заключение полноценного соглашения в течение двух месяцев маловероятно, уверен эксперт: «Иранское руководство ни при каких обстоятельствах не предоставит американцам доступ к своим запломбированным ядерным объектам. Не преодолены еще разногласия по вопросам Ормузского пролива, иранской ракетной программы и американских военных баз в регионе. К тому же за 60 дней ситуация на земле может много раз измениться».
Вашингтон и Тегеран, несмотря на спорадические вспышки насилия, стремятся избежать повторного втягивания в войну, которая грозит негативными последствиями для обеих стран, констатирует научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. Эксперт допустил заключение промежуточного соглашения, однако с учетом противоречивых заявлений по поводу характера «почти готовой» сделки ничто еще не предрешено. Кроме этого нет уверенности относительно ее продолжительности, добавил эксперт.
Сохраняется также риск срыва американо-иранских переговоров действиями Израиля. Хотя эта страна не участвует в переговорах, она потенциально может спровоцировать новую региональную эскалацию. Несколько израильских чиновников на условиях анонимности рассказали порталу Ynet, что израильское руководство недовольно перспективой заключения соглашения, которое, по их мнению, приведет к катастрофе. «Каким бы ни было соглашение, оно будет подписано под давлением Ирана, а не наоборот. Поэтому соглашение – по крайней мере в краткосрочной перспективе – будет считаться провалом», – отметил один из собеседников портала.
Безусловно, Израиль не заинтересован в достижении любых американо-иранских договоренностей, пусть и максимально бессодержательных, уверен Юрк. Израильтяне недовольны невыполнением целей войны, поэтому они за счет различных провокаций, в первую очередь в Ливане, попытаются втянуть Иран в новое военное противостояние, добавил политолог.