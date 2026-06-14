Трамп выразил уверенность в подписании соглашения с Ираном 14 июня
Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Тегераном будет подписано сегодня, 14 июня. Об этом он сообщил в интервью журналисту Axios Бараку Равиду.
«Президент Трамп сказал в телефонном интервью, что считает, что соглашение с Ираном будет подписано сегодня, несмотря на израильский удар в Бейруте», – написал журналист в X.
Трамп выразил недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Президент США заявил, что передал свое негативное отношение к удару по Бейруту.
Днем 14 июня в результате удара Израиля по Бейруту был убит один из командиров «Хезболлы». После ударов Израиля по южному пригороду Бейрута Тегеран назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Вашингтоном. В Израиле заявили, что Армия обороны находится в состоянии максимальной готовности к отражению возможного массированного ракетного удара со стороны Ирана.