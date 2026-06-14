Трамп выразил уверенность в подписании соглашения с Ираном 14 июня

Днем 14 июня в результате удара Израиля по Бейруту был убит один из командиров «Хезболлы». После ударов Израиля по южному пригороду Бейрута Тегеран назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Вашингтоном. В Израиле заявили, что Армия обороны находится в состоянии максимальной готовности к отражению возможного массированного ракетного удара со стороны Ирана.