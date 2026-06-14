Израиль ожидает ракетного удара Ирана в ближайшие часы

Телеканал Al Hadath сообщил, что в результате удара Израиля по Бейруту был убит один из командиров «Хезболлы». Его имя не называется. Израильские военные 12 и 13 июня нанесли удары по более чем 70 объектам инфраструктуры «Хезболлы». Как сообщили в Армии обороны Израиля, цели включали пусковые установки и строения, где террористы готовили нападения как на военнослужащих, так и на мирное население. Параллельно в Южном Ливане были уничтожены боевики, замеченные в зоне проведения операций ЦАХАЛ.