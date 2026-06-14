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Израиль ожидает ракетного удара Ирана в ближайшие часы

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии максимальной готовности к отражению возможного массированного ракетного удара со стороны Ирана, который может последовать в ближайшие часы. Об этом заявил начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир, сообщает The Jerusalem Post. Он призвал израильский тыл быть начеку, допустив введение ограничений в случае начала атаки.

По словам Замира, ожидаемый удар со стороны Тегерана станет ответом на авиаудары израильских ВВС по южному пригороду Бейрута 14 июня. Те, в свою очередь, были нанесены в ответ на запуски беспилотников ливанской группировкой «Хезболла» по израильским населенным пунктам на севере страны. При этом глава ЦАХАЛ подчеркнул, что пока никаких немедленных ограничений для тыла не вводится, однако ситуация может измениться в любой момент.

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Политика / Международные новости

Как пишет издание, в случае иранской атаки Израиль нанесет ответные удары с воздуха, аналогичные тем, что были предприняты на прошлой неделе. Тогда две волны израильских истребителей нанесли удары по иранским объектам, хотя сама предыдущая атака Тегерана с использованием около 25 ракет не привела к жертвам. По оценкам аналитиков, президент США Дональд Трамп вмешается в ситуацию в короткие сроки, что, вероятно, предотвратит перерастание конфликта в полномасштабную войну.

Телеканал Al Hadath сообщил, что в результате удара Израиля по Бейруту был убит один из командиров «Хезболлы». Его имя не называется. Израильские военные 12 и 13 июня нанесли удары по более чем 70 объектам инфраструктуры «Хезболлы». Как сообщили в Армии обороны Израиля, цели включали пусковые установки и строения, где террористы готовили нападения как на военнослужащих, так и на мирное население. Параллельно в Южном Ливане были уничтожены боевики, замеченные в зоне проведения операций ЦАХАЛ.

После ударов Израиля по южному пригороду Бейрута Тегеран назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Вашингтоном.

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