Трамп признал отказ от изначальных условий сделки с Ираном

По словам американского лидера, решение заключить сделку было связано с рисками для мировой экономики. Трамп рассказал, что продолжение военной кампании могло привести к закрытию Ормузского пролива и спровоцировать мировую экономическую депрессию. «Единственный способ, которым я могу быть жестче, – это если я войду туда еще на две или три недели и продолжу бомбить их к чертовой матери. Верно? Но что это нам даст? Ормузский пролив не будет открыт», – сказал он.