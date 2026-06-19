Трамп признал отказ от изначальных условий сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп признал, что заключил сделку с Ираном не на тех условиях, на которых хотел изначально. Об этом он заявил в интервью Axios. Вместо ранее заявленной «безоговорочной капитуляции» Тегерана стороны подписали ограниченный меморандум о взаимопонимании, отмечает издание.
По словам американского лидера, решение заключить сделку было связано с рисками для мировой экономики. Трамп рассказал, что продолжение военной кампании могло привести к закрытию Ормузского пролива и спровоцировать мировую экономическую депрессию. «Единственный способ, которым я могу быть жестче, – это если я войду туда еще на две или три недели и продолжу бомбить их к чертовой матери. Верно? Но что это нам даст? Ормузский пролив не будет открыт», – сказал он.
Несмотря на это, Трамп отверг предположения о том, что война продемонстрировала ограничения американской силы или его собственных возможностей. Он заявил, что США «полностью победили Иран в военном отношении», а подписанный меморандум, «вероятно, и является безоговорочной капитуляцией». В качестве доказательства эффективности действий Вашингтона президент привел организованную США морскую блокаду, которая, по его словам, не позволила пройти ни одному судну.
По данным Axios, Трамп также выражал опасения в частных беседах, что затяжной конфликт и длительное закрытие Ормузского пролива могли вызвать глобальный нефтяной шок на фоне сокращения мировых запасов сырья.
15 июня Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.
При этом 19 июня МИД Швейцарии сообщил, что переговоры между США и Ираном отменены. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил перелет в Швейцарию в ночь на 19 июня на подписание соглашения с Ираном.