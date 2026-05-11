Нетаньяху призвал постепенно отказаться от помощи США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CBS News заявил, что выступает за постепенный отказ от военной помощи США в течение ближайших десяти лет. Политик отметил, что ежегодная помощь в размере $3,8 млрд должна быть прекращена постепенно, и этот процесс можно начать уже сейчас, не дожидаясь смены состава конгресса.