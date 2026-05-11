Нетаньяху призвал постепенно отказаться от помощи США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CBS News заявил, что выступает за постепенный отказ от военной помощи США в течение ближайших десяти лет. Политик отметил, что ежегодная помощь в размере $3,8 млрд должна быть прекращена постепенно, и этот процесс можно начать уже сейчас, не дожидаясь смены состава конгресса.
Американская военная помощь Израилю традиционно имела двухпартийную поддержку, однако на фоне войны против Ирана она стала предметом политических дискуссий.
Нетаньяху связал ухудшение международного имиджа страны прежде всего с освещением конфликта в секторе Газа и ролью социальных сетей, которые он назвал восьмым фронтом войны.