Нетаньяху заявил о постепенном сокращении финансовой зависимости от США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении отказаться от финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает News 18.
По словам главы правительства, американская финансовая помощь сопоставима с социальными выплатами, от которых Израиль должен стремиться отказаться. Он добавил, что рассчитывает на поэтапное сокращение зависимости от США в течение ближайшего десятилетия.
Премьер-министр объяснил такую позицию текущим состоянием израильской экономики. По его словам, объем американского финансирования составляет лишь небольшую долю от ВВП страны, в то время как Израиль уже располагает достаточными внутренними ресурсами для самостоятельного обеспечения ключевых потребностей.
28 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что статус Израиля как главного привилегированного союзника Вашингтона больше не является гарантированным. В резком предупреждении израильскому правительству он отметил, что президент США Дональд Трамп – «единственный глава государства в мире, который сейчас сочувствует Израилю», и призвал израильских чиновников не ссориться с последним оставшимся у них могущественным союзником.
США отказались предоставить Израилю для ознакомления текст меморандума о взаимопонимании с Ираном. 15 июня Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль не будет выводить войска из Ливана и не считает себя связанным положениями американо-иранского соглашения, касающимися Ливана. На фоне ударов Израиля по Ливану переговоры США и Ирана зашли в тупик.