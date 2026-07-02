Нетаньяху заявил о постепенном сокращении финансовой зависимости от США

28 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что статус Израиля как главного привилегированного союзника Вашингтона больше не является гарантированным. В резком предупреждении израильскому правительству он отметил, что президент США Дональд Трамп – «единственный глава государства в мире, который сейчас сочувствует Израилю», и призвал израильских чиновников не ссориться с последним оставшимся у них могущественным союзником.