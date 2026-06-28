Вице-президент США пригрозил Израилю пересмотром статуса особого союзника

Как пишет издание со ссылкой на семь источников, включая американских и израильских чиновников, Вэнс является лишь лицом новой реальности, в которой Вашингтон больше не делает для Израиля исключения из правила «Америка прежде всего». Охлаждение в отношениях очевидно: если в 2025 г. премьер-министр Биньямин Нетаньяху посещал Вашингтон пять раз, то в этом году он был там лишь однажды – в феврале, а телефонные звонки между лидерами значительно сократились.