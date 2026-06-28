Вице-президент США пригрозил Израилю пересмотром статуса особого союзника
Статус Израиля как главного привилегированного союзника Вашингтона больше не является гарантированным. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет Politico. В резком предупреждении израильскому правительству он отметил, что президент США Дональд Трамп – «единственный глава государства в мире, который сейчас сочувствует Израилю», и призвал израильских чиновников не ссориться с последним оставшимся у них могущественным союзником.
Как пишет издание со ссылкой на семь источников, включая американских и израильских чиновников, Вэнс является лишь лицом новой реальности, в которой Вашингтон больше не делает для Израиля исключения из правила «Америка прежде всего». Охлаждение в отношениях очевидно: если в 2025 г. премьер-министр Биньямин Нетаньяху посещал Вашингтон пять раз, то в этом году он был там лишь однажды – в феврале, а телефонные звонки между лидерами значительно сократились.
Вэнс, еще будучи кандидатом в вице-президенты, утверждал, что интересы Израиля и США не всегда совпадают и Вашингтон не должен воевать с Ираном ради израильских интересов. Его заметная роль в переговорах с Тегераном и заключении меморандума о взаимопонимании, который не учитывает опасений Израиля по поводу ракетных программ Ирана, вызывает растущее недовольство в израильском руководстве. Сам Трамп в последние месяцы также ужесточил тон в адрес Нетаньяху, назвав его «чертовым сумасшедшим» из-за действий в Ливане.
В офисе израильского премьера пытаются связать все проблемы исключительно с фигурой Вэнса, надеясь, что ситуация может измениться. Однако, по оценке экспертов, правительство Нетаньяху недооценивает серьезность момента. В преддверии выборов в Израиле в октябре и в США в ноябре разрыв между ожиданиями Тель-Авива и готовностью Вашингтона предоставлять поддержку будет только расширяться, что может поставить израильского премьера в сложное положение.
США отказались предоставить Израилю для ознакомления текст меморандума о взаимопонимании с Ираном. 15 июня Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль не будет выводить войска из Ливана и не считает себя связанным положениями американо-иранского соглашения, касающимися Ливана. На фоне ударов Израиля по Ливану переговоры США и Ирана зашли в тупик.