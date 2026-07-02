Могут ли США пересмотреть союзнические отношения с Израилем

Могут ли США пересмотреть союзнические отношения с ИзраилемОбщественное мнение давит на американских политиков
Специальный комитет по правилам работы палаты представителей США исключил поправку к законопроекту по нацбезопасности на 2027 г. (NSPR), призывающую к прекращению ежегодной поддержки Израиля по линии госдепа, которую США в разных формах оказывают с 1948 г.
Поправку в документ предложил внести конгрессмен-республиканец Томас Масси, который уйдет в отставку в январе 2027 г. при новом созыве конгресса по результатам ноябрьских промежуточных выборов. Он призвал отменить выделение Израилю ежегодных субсидий на закупку вооружений в размере до $3,3 млрд.
Так как обсуждение вопроса в комитете было непубличным, точных данных о количестве сторонников такой поправки в открытом доступе нет. Но представители прогрессивного кокуса (группы) демпартии сообщили журналистам портала Axios, что предложенное сокращение помощи активно обсуждается в этой партии. При этом председатель кокуса Грег Касар публично выступил в поддержку поправки.
Именно президент США Дональд Трамп в свое время способствовал проигрышу Масси на майских партийных праймериз, почему он и не может переизбираться в ноябре. Конфликт между главой государства и этим конгрессменом по разным причинам существует давно. Но позиция Масси по Израилю стала одним из ключевых противоречий между ним и Белым домом.
Согласно отчетным документам конгресса и госдепартамента, с момента основания Израиля в 1948 г. страна получила военной и экономической помощи на общую сумму более $300 млрд. Экономическая поддержка была прекращена в 2007 г. Позже, в 2016 г., США и Израиль подписали меморандум, согласно которому Вашингтон ежегодно до 2028 г. обязался субсидировать Израиль на сумму $3,8 млрд, а также отдельно $500 млн для противоракетной обороны.
Предложение о пересмотре отношения США к Израилю – частная инициатива отдельного политика, она не отражает общего отношения американского истеблишмента к еврейскому государству, уверен ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Дело в том, продолжает он, что американский конгресс – многоаспектный и многоуровневый государственный институт, в стенах которого происходит постоянная межпартийная борьба и внутрипартийная дискуссия. И такого рода дискуссиями каждый политик пытается заработать себе политические очки, отрабатывая политическую повестку, в контексте предстоящих промежуточных выборов, считает он. Такого рода законопроекты не окажут существенного влияния на американо-израильские отношения, полагает Сокольщик. По его словам, Вашингтон в обозримой перспективе не собирается пересматривать свое отношение к Израилю, несмотря рост на антиизраильских настроений в американском обществе. «Этот тренд в основном наблюдается среди леволиберальной молодежи. Возможно, в отдаленном будущем это еще повлияет на повестку двух партий. Но на данном этапе Вашингтон рассматривает Израиль в качестве своего главного союзника на Ближнем Востоке. Более того, пытается переложить на него ответственность в региональной политике, чтобы его руками и издержками осуществлять свои национальные интересы», – объяснил эксперт.
Согласно апрельскому исследованию агентства Pew Research Center, 60% американцев негативно относятся к Израилю. Для сравнения: в апреле 2025 г. этот показатель составлял 53%. Кроме того, 59% относятся негативно лично к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.
Эти изменения в общественном настроении сопровождаются утечками в СМИ, согласно которым республиканец Трамп и его ближайшее окружение в лице вице-президента Джеймса Вэнса (публично курирует переговоры с Ираном) недовольны решением Нетаньяху фактически продолжить военную операцию на юге Ливана, что может окончательно сорвать американо-иранские переговоры.
Сокольщик подчеркнул, что сохраняющееся в США обширное влияние произраильского лобби является основной причиной, по которой Трамп и значительное количество других американских политиков не решатся осложнить отношение с Израилем на деле.
Согласно изданию Intercept и сайту федеральной избирательной комиссии США, на всеобщих выборах 2024 г. (президентские и в конгресс) главная лоббистская произраильская организация AIPAC, в том числе через аффилированные организации, оказала финансовую поддержку 389 членам конгресса, из которых чуть более 360 баллотировались в палату представителей (всего там 435 мест). Иначе говоря, AIPAC и связанные с ней организации влияют на избрание как республиканцев, так и демократов.
Кроме того, если ухудшение отношения к Израилю актуально в целом для американского общества, то так нельзя сказать конкретно о республиканских избирателях. В том же апрельском опросе PRC показано, что к Израилю негативно относятся 41% республиканцев по сравнению с 80% демократов. Хотя нужно отметить, что 57% республиканцев в возрасте от 18 до 49 лет негативно настроены в отношении Израиля. Но и в этом случае республиканцы в целом более склонны поддерживать не только Израиль, но и политику Трампа в отношении Израиля: это 73% опрошенных (в возрасте от 18 до 49 лет – 60%, старше 50 лет – 87%).
Несмотря на рост антиизраильских настроений среди американской молодежи, американо-израильские отношения не претерпят изменений, соглашается доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Американцы исторически взяли на себя роль защитника Израиля, а по своей тональности эти двусторонние связи можно частично сравнить с российско-белорусскими или турецко-азербайджанскими отношениями, говорит эксперт: «Да, периодически Вашингтон оказывал давление на израильское руководство в период международных кризисов, например во время предыдущего американского президента Джо Байдена. Тем не менее Белый дом не вводил санкций в отношении израильтян. Любая американская администрации сначала обеспечит безопасность еврейского государства, а затем – всех остальных».
В любом случае Израиль с первых дней своего существования ориентируется главным образом на самого себя, напомнил Гасанов. Учитывая этот исторический код, израильтяне будут пытаться проводить независимую политику и по возможности выстраивать политические альянсы с другими государствами, констатирует политолог. «Пока трудно представить существование израильского государства без тесной координации с США в военной сфере. Теоретически военную помощь в случае негативного сценария им могут оказать Германия, Италия и другие европейские государства», – допустил эксперт.