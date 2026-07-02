Могут ли США пересмотреть союзнические отношения с Израилем

Предложение о пересмотре отношения США к Израилю – частная инициатива отдельного политика, она не отражает общего отношения американского истеблишмента к еврейскому государству, уверен ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Дело в том, продолжает он, что американский конгресс – многоаспектный и многоуровневый государственный институт, в стенах которого происходит постоянная межпартийная борьба и внутрипартийная дискуссия. И такого рода дискуссиями каждый политик пытается заработать себе политические очки, отрабатывая политическую повестку, в контексте предстоящих промежуточных выборов, считает он. Такого рода законопроекты не окажут существенного влияния на американо-израильские отношения, полагает Сокольщик. По его словам, Вашингтон в обозримой перспективе не собирается пересматривать свое отношение к Израилю, несмотря рост на антиизраильских настроений в американском обществе. «Этот тренд в основном наблюдается среди леволиберальной молодежи. Возможно, в отдаленном будущем это еще повлияет на повестку двух партий. Но на данном этапе Вашингтон рассматривает Израиль в качестве своего главного союзника на Ближнем Востоке. Более того, пытается переложить на него ответственность в региональной политике, чтобы его руками и издержками осуществлять свои национальные интересы», – объяснил эксперт.