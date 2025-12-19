Трамп подписал указ о «превосходстве» США в космосе

В конце августа гендиректор «Росатома» Дмитрий Баканов говорил, что американское космическое агентство NASA намеревалось выйти из проекта и «затопить» МКС в 2026 г., но после переговоров с российской госкорпорацией решили продолжить программу до 2028 г. Баканов отметил, что до 2028 г. станция «никуда не испарится». На профессиональном и техническом уровнях взаимодействие с США есть, уточнил он.