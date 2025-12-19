Трамп подписал указ о «превосходстве» США в космосе
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который подразумевает обеспечение «превосходства» страны в космосе в помощью развития технологий и привлечения частного сектора. Документ опубликован на сайте Белого дома.
«Моя администрация сосредоточит свою космическую политику на достижении следующих приоритетов: лидерство в мире в освоении космоса и расширении возможностей человечества, американского присутствия в космосе», – говорится в тексте указа.
В документе отмечается, что Вашингтон будет в том числе стимулировать инициативы частного сектора для замены Международной космической станции (МКС) на коммерческой основе до 2030 г.
В конце августа гендиректор «Росатома» Дмитрий Баканов говорил, что американское космическое агентство NASA намеревалось выйти из проекта и «затопить» МКС в 2026 г., но после переговоров с российской госкорпорацией решили продолжить программу до 2028 г. Баканов отметил, что до 2028 г. станция «никуда не испарится». На профессиональном и техническом уровнях взаимодействие с США есть, уточнил он.