Баканов: NASA решило продолжить программу МКС до 2028 года

Американское космическое агентство NASA намеревалось выйти из проекта и «затопить» Международную космическую станцию (МКС) в 2026 г., но после переговоров с «Роскосмосом» решили продолжить программу до 2028 г. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы с NASA очень конструктивно переговорили, что раньше 2028 г. это делать никто не заинтересован, ну а дальше с орбиты сводить будем до 2030», – сказал он.

Баканов уверил, что до 2028 г. МКС «никуда не испарится». На профессиональном и техническом уровнях взаимодействие с США есть, сказал он. В настоящий момент «Роскосмос» определяет новый облик Российской орбитальной станции, но все еще ведет диалог с Соединенными Штатами и другими странами по дальнейшему взаимодействию на орбите.

1 августа Баканов сообщал, что эксплуатация МКС в рамках совместной с США программы продлится до 2028 г. Сведение станции с орбиты планируется проводить до 2030 г. включительно.

31 июля руководители «Роскосмоса» и NASA провели первые очные переговоры за последние семь лет. Баканов и Даффи обсудили текущие и перспективные направления сотрудничества, в том числе дальнейшую эксплуатацию МКС, участие в лунных программах, а также возможные проекты по освоению дальнего космоса. Также затрагивались вопросы продолжения совместной работы в других областях, связанных с космосом.

