Баканов: NASA решило продолжить программу МКС до 2028 года

Баканов уверил, что до 2028 г. МКС «никуда не испарится». На профессиональном и техническом уровнях взаимодействие с США есть, сказал он. В настоящий момент «Роскосмос» определяет новый облик Российской орбитальной станции, но все еще ведет диалог с Соединенными Штатами и другими странами по дальнейшему взаимодействию на орбите.