Баканов: сведение МКС с орбиты продлится до 2030 года
Эксплуатация Международной космической станции (МКС) в рамках совместной с США программы продлится до 2028 г. Сведение станции с орбиты планируется проводить до 2030 г. включительно, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
Решение было принято по итогам переговоров с министром транспорта США, временно исполняющим обязанности директора NASA Шоном Даффи. По словам Баканова, стороны достигли взаимопонимания по ключевым вопросам.
Технические аспекты будут проработаны совместными командами. Российскую сторону в этих обсуждениях возглавит заместитель главы «Роскосмоса» Сергей Крикалев, американскую – заместитель руководителя НАСА Кеннет Бауэрсокс.
«И они уже отстыкуют технические моменты по сведению МКС с орбиты. Но это будет не раньше 2030 г.», – сказал Баканов (цитата по «РИА Новости»).
31 июля руководители «Роскосмоса» и NASA провели первые очные переговоры за последние семь лет. Баканов и Даффи обсудили текущие и перспективные направления сотрудничества, в том числе дальнейшую эксплуатацию МКС, участие в лунных программах, а также возможные проекты по освоению дальнего космоса. Также затрагивались вопросы продолжения совместной работы в других областях, связанных с космосом.