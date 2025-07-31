Руководители «Роскосмоса» и NASA провели первую очную встречу за семь лет

Он также заявил, что по итогам встречи с Даффи стороны договорились о продлении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028 г., передает ТАСС. «Мы договорились о том, что эксплуатируем МКС до 2028 г. Очень важно, что руководитель новый NASA это подтвердил. И до 2030 г. занимаемся вопросом сведения ее с орбиты», – отметил Баканов.