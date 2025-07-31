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Главная / Политика /

Руководители «Роскосмоса» и NASA провели первую очную встречу за семь лет

Стороны договорились о продлении эксплуатации МКС до 2028 года
Татьяна Мозолевская
Роскосмос
Роскосмос

Впервые за последние семь лет состоялись очные переговоры руководителей «Роскосмоса» и NASA. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов встретился с министром транспорта США, временно исполняющим обязанности директора NASA Шоном Даффи, сообщается в Telegram-канале российской космической корпорации.

Стороны обсудили текущие и перспективные направления взаимодействия, в том числе дальнейшую эксплуатацию Международной космической станции (МКС), участие в лунных программах, а также возможные проекты по освоению дальнего космоса. Также затрагивались вопросы продолжения совместной работы в других областях, связанных с космосом.

По итогам встречи Баканов отметил важность сохранения открытого канала связи между двумя странами. «Я приложу усилия, чтобы сохранить канал сотрудничества между Россией и США, и жду того же от NASA», – подчеркнул глава «Роскосмоса».

Он также заявил, что по итогам встречи с Даффи стороны договорились о продлении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028 г., передает ТАСС. «Мы договорились о том, что эксплуатируем МКС до 2028 г. Очень важно, что руководитель новый NASA это подтвердил. И до 2030 г. занимаемся вопросом сведения ее с орбиты», – отметил Баканов.

И. о. главы NASA заявил о намерении сохранять сотрудничество с Россией

Технологии / Наукоемкие технологии

Кроме того, Баканов сообщил, что пригласил Даффи посетить Россию и побывать на Байконуре в ноябре этого года на старте пилотируемого корабля «Союз МС-28». По его словам, американская сторона выразила готовность принять приглашение.

Глава «Роскосмоса» и заместитель генерального директора по пилотируемым программам Сергей Крикалев также присутствовали при попытке запуска пилотируемой миссии Crew-11 с площадки в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Однако запуск был отменен из-за погодных условий.

Представитель американского космического агентства по связям с общественностью Стивен Сиселоф заявлял, что NASA рассчитывает на продолжение перекрестных полетов России и США, в рамках которых страны отправляют своих астронавтов и космонавтов на кораблях друг друга.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспрерывное космическое сотрудничество Москвы и Вашингтона очень позитивным фактором. При этом он указал, что не следует преувеличивать влияние поддержания таких контактов на весь комплекс двусторонних отношений.

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