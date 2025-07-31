NASA перенесло запуск Crew Dragon с международным экипажем на МКС из-за погоды
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАSА) и SpaceX отменили запуск пилотируемой миссии Crew-11 с площадки в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Трансляция велась на сайте Американского космического агентства.
Запуск отменили из-за плохих погодных условий – над стартовой площадкой скопились облака. Ракету освободят от топлива, а астронавты покинут корабль. Повторная попытка намечена на 1 августа.
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon Endeavour и международным экипажем астронавтами НАSА Зеной Кардман и Майком Финке, астронавтом JAXA Кимией Юи и космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым должна была стартовать в 12:09 (19.09 мск) по восточному времени США.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и заместитель генерального директора по пилотируемым программам Сергей Крикалев присутствовали при попытке запуска.
Позднее Баканов также планирует провести встречу с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи – это будет первая личная встреча руководителей двух агентств с 2018 г.