NASA перенесло запуск Crew Dragon с международным экипажем на МКС из-за погоды

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon Endeavour и международным экипажем астронавтами НАSА Зеной Кардман и Майком Финке, астронавтом JAXA Кимией Юи и космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым должна была стартовать в 12:09 (19.09 мск) по восточному времени США.