И.о. главы NASA заявил о намерении сохранять сотрудничество с Россией
США не планируют разрывать партнерские отношения с Россией в космической сфере, несмотря на серьезные политические разногласия, в частности, по вопросу Украины. Об этом заявил исполняющий обязанности главы NASA и министр транспорта США Шон Даффи.
«У нас дикие разногласия с русскими по поводу Украины. Но вы можете видеть, что мы находим точки партнерства», – отметил Даффи (цитата по ТАСС).
В преддверии встречи с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым Даффи также подчеркнул, что космос остается сферой международного сотрудничества. По его словам, даже в условиях напряженности США и Россия находят точки соприкосновения, продолжая совместную работу, в том числе на Международной космической станции (МКС).
Ранее «Роскосмос» сообщил, что генеральный директор корпорации Дмитрий Баканов в рамках визита в США встретится с Даффи. Стороны обсудят программу перекрестных полетов и будущее МКС. Это будет первая очная встреча глав космических агентств России и США за восемь лет.