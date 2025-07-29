И.о. главы NASA заявил о намерении сохранять сотрудничество с Россией

В преддверии встречи с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым Даффи также подчеркнул, что космос остается сферой международного сотрудничества. По его словам, даже в условиях напряженности США и Россия находят точки соприкосновения, продолжая совместную работу, в том числе на Международной космической станции (МКС).