Глава «Роскосмоса» Баканов встретится в США с коллегой из NASA
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в рамках визита в США встретится с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи. Стороны обсудят программу перекрестных полетов и будущее МКС. Это будет первая очная встреча глав космических агентств России и США за восемь лет. Об этом сообщил «Роскосмос».
Кроме того, в программе визита запланировано посещение космического центра Джонсона и осмотр производственных мощностей Boeing, где разрабатывается корабль CST-100 Starliner.
Баканов также проведет встречу с экипажем миссии Crew-11 перед ее отправкой на Международную космическую станцию (МКС). В «Роскосмосе» напомнили, что в экипаж миссии входит космонавт госкорпорации Олег Платонов. Этот космический полет будет первым в его карьере.
29 июля «Роскосмос» сообщил, что Баканов прибыл в Хьюстон на переговоры с руководством NASA. Переговоры Баканова и Даффи состоятся 31 июля.
В декабре 2024 г. правительство России одобрило переговоры «Роскосмоса» с NASA о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию. Бывший глава госкорпорации Юрий Борисов говорил, что Москва и Вашингтон продолжат работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 г.