Глава «Роскосмоса» Баканов встретится в США с коллегой из NASA

В декабре 2024 г. правительство России одобрило переговоры «Роскосмоса» с NASA о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию. Бывший глава госкорпорации Юрий Борисов говорил, что Москва и Вашингтон продолжат работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 г.