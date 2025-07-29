Глава «Роскосмоса» прибыл в Хьюстон для встречи с руководством NASA

В декабре 2024 г. правительство РФ одобрило переговоры «Роскосмоса» с NASA о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС). Бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов говорил, что Россия и США продолжат работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 г.