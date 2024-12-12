Кабмин разрешил переговоры между «Роскосмосом» и NASA о полетах на МКС

Руководитель пилотируемой программы NASA Кен Бауэрсокс ранее также подтвердил, что российское и американское ведомства работают над продлением этой программы. В рамках программы перекрестных полетов некоторые американские астронавты летают на МКС на российских кораблях «Союз», в то время как российские космонавты используют американские корабли Crew Dragon. В прошлом году «Роскосмос» заявил, что стороны планируют продолжить перекрестные полеты до 2025 г. включительно.