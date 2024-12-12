Кабмин разрешил переговоры между «Роскосмосом» и NASA о полетах на МКС
Правительство России одобрило переговоры «Роскосмоса» с NASA о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС), следует из распоряжения, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Это соглашение касается полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях. Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов 11 сентября сообщил журналистам, что Россия и США продолжат работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 г.
Руководитель пилотируемой программы NASA Кен Бауэрсокс ранее также подтвердил, что российское и американское ведомства работают над продлением этой программы. В рамках программы перекрестных полетов некоторые американские астронавты летают на МКС на российских кораблях «Союз», в то время как российские космонавты используют американские корабли Crew Dragon. В прошлом году «Роскосмос» заявил, что стороны планируют продолжить перекрестные полеты до 2025 г. включительно.
В декабре 2023 г. NASA и «Роскосмос» продлили соглашение о перекрестных полетах до 2025 г. В рамках программы в марте 2025 г. на «Союзе МС-27» на МКС полетят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Других полетов пока не предусмотрено.