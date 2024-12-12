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Кабмин разрешил переговоры между «Роскосмосом» и NASA о полетах на МКС

Ведомости

Правительство России одобрило переговоры «Роскосмоса» с NASA о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС), следует из распоряжения, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Это соглашение касается полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях. Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов 11 сентября сообщил журналистам, что Россия и США продолжат работу по программе перекрестных полетов к МКС и после весны 2025 г.

Руководитель пилотируемой программы NASA Кен Бауэрсокс ранее также подтвердил, что российское и американское ведомства работают над продлением этой программы. В рамках программы перекрестных полетов некоторые американские астронавты летают на МКС на российских кораблях «Союз», в то время как российские космонавты используют американские корабли Crew Dragon. В прошлом году «Роскосмос» заявил, что стороны планируют продолжить перекрестные полеты до 2025 г. включительно.

В декабре 2023 г. NASA и «Роскосмос» продлили соглашение о перекрестных полетах до 2025 г. В рамках программы в марте 2025 г. на «Союзе МС-27» на МКС полетят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Других полетов пока не предусмотрено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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