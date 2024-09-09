NASA и «Роскосмос» намерены продолжить программу перекрестных полетов к МКС
NASA и «Роскосмос» работают над продлением программы перекрестных полетов к Международной космической станции (МКС). Об этом руководитель программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кен Бауэрсокс сообщил ТАСС.
«Мы пока что прорабатываем необходимые соглашения, но мы намерены продолжать программу перекрестных полетов», – сказал он.
Соглашения пока не заключены из-за неопределенности ситуации с Boeing Starliner. По словам Бауэрсокса, «Роскосмос» сомневается в надежности корабля, чтобы отправлять на нем российских космонавтов. После возвращения Starliner NASA сможет решить этот вопрос, добавил представитель ведомства.
В декабре NASA и «Роскосмос» продлили соглашение о перекрестных полетах до 2025 г. В рамках программы в марте 2025 г. на «Союзе МС-27» на МКС полетят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Других полетов пока не предусмотрено.
Корабль Starliner был запущен корпорацией Boeing 5 июня. Предполагалось, что спустя неделю астронавты вернутся на Землю, но из-за найденной утечки гелия и проблемах в двигателях было решено вернуть корабль на Землю без экипажа. 7 сентября он приземлился в пустыне Нью-Мексико в США.
Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс официально продолжат свою работу в составе экипажа экспедиции 71/72 до февраля 2025 г. Они полетят на Землю на борту космического корабля Dragon вместе с двумя другими членами экипажа, назначенными агентством для участия в миссии SpaceX Crew-9.