NASA и «Роскосмос» намерены продолжить программу перекрестных полетов к МКС

В декабре NASA и «Роскосмос» продлили соглашение о перекрестных полетах до 2025 г. В рамках программы в марте 2025 г. на «Союзе МС-27» на МКС полетят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Других полетов пока не предусмотрено.