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NASA и «Роскосмос» намерены продолжить программу перекрестных полетов к МКС

Ведомости

NASA и «Роскосмос» работают над продлением программы перекрестных полетов к Международной космической станции (МКС). Об этом руководитель программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кен Бауэрсокс сообщил ТАСС.

«Мы пока что прорабатываем необходимые соглашения, но мы намерены продолжать программу перекрестных полетов», – сказал он.

Соглашения пока не заключены из-за неопределенности ситуации с Boeing Starliner. По словам Бауэрсокса, «Роскосмос» сомневается в надежности корабля, чтобы отправлять на нем российских космонавтов. После возвращения Starliner NASA сможет решить этот вопрос, добавил представитель ведомства.

В декабре NASA и «Роскосмос» продлили соглашение о перекрестных полетах до 2025 г. В рамках программы в марте 2025 г. на «Союзе МС-27» на МКС полетят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Других полетов пока не предусмотрено.

Корабль Starliner был запущен корпорацией Boeing 5 июня. Предполагалось, что спустя неделю астронавты вернутся на Землю, но из-за найденной утечки гелия и проблемах в двигателях было решено вернуть корабль на Землю без экипажа. 7 сентября он приземлился в пустыне Нью-Мексико в США.

Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс официально продолжат свою работу в составе экипажа экспедиции 71/72 до февраля 2025 г. Они полетят на Землю на борту космического корабля Dragon вместе с двумя другими членами экипажа, назначенными агентством для участия в миссии SpaceX Crew-9.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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