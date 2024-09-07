Корабль Starliner компании Boeing без экипажа вернулся на Землю
Космический корабль CST-100 Starliner компании Boeing приземлился без экипажа в пустыне Нью-Мексико в США, сообщается на сайте NASA.
«Starliner компании Boeing приземлился в гавани White Sands Space Harbor в Нью-Мексико в 12:01 (07:01 мск) по восточному времени в субботу, 7 сентября, завершив летные испытания экипажа агентства», – сообщает космическое агентство.
Перед посадкой от космического корабля отделился теплозащитный экран, чтобы надулись шесть подушек безопасности. Беспилотную капсулу также замедлили три парашюта.
24 августа NASA решило вернуть корабль Starliner на Землю без экипажа. По словам администратора NASA Билла Нельсона, «космический полет сопряжен с риском даже в самом безопасном и рутинном режиме». Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс официально продолжат свою работу в составе экипажа экспедиции 71/72 до февраля 2025 г. Они полетят на Землю на борту космического корабля Dragon вместе с двумя другими членами экипажа, назначенными агентством для участия в миссии SpaceX Crew-9.
Пять из 28 маневровых двигателей Starliner вышли из строя во время приближения к МКС в июне, а в двигательной системе произошло несколько утечек гелия, напоминает Reuters. Расследование неполадок обошлось Boeing, по данным агентства, в $125 млн, а общий перерасход средств по программе Starliner с 2016 г. составил более $1,6 млрд.
«Неприятности аэрокосмического гиганта со Starliner представляют собой последнюю проблему, которая ставит под вопрос будущее Boeing в космосе, в сфере, где он доминировал на протяжении десятилетий, пока SpaceX Илона Маска не начала предлагать более дешевые запуски для спутников и астронавтов и не изменила способ работы NASA с частными компаниями», – говорится в материале.
Ожидается, что Boeing восстановит капсулу Starliner после ее приземления и продолжит расследование причин отказа двигателей в космосе.