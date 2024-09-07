Корабль Starliner компании Boeing без экипажа вернулся на Землю

24 августа NASA решило вернуть корабль Starliner на Землю без экипажа. По словам администратора NASA Билла Нельсона, «космический полет сопряжен с риском даже в самом безопасном и рутинном режиме». Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс официально продолжат свою работу в составе экипажа экспедиции 71/72 до февраля 2025 г. Они полетят на Землю на борту космического корабля Dragon вместе с двумя другими членами экипажа, назначенными агентством для участия в миссии SpaceX Crew-9.