Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Корабль Starliner компании Boeing без экипажа вернулся на Землю

Ведомости

Космический корабль CST-100 Starliner компании Boeing приземлился без экипажа в пустыне Нью-Мексико в США, сообщается на сайте NASA.

«Starliner компании Boeing приземлился в гавани White Sands Space Harbor в Нью-Мексико в 12:01 (07:01 мск) по восточному времени в субботу, 7 сентября, завершив летные испытания экипажа агентства», – сообщает космическое агентство.

Перед посадкой от космического корабля отделился теплозащитный экран, чтобы надулись шесть подушек безопасности. Беспилотную капсулу также замедлили три парашюта. 

24 августа NASA решило вернуть корабль Starliner на Землю без экипажа. По словам администратора NASA Билла Нельсона, «космический полет сопряжен с риском даже в самом безопасном и рутинном режиме». Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс официально продолжат свою работу в составе экипажа экспедиции 71/72 до февраля 2025 г. Они полетят на Землю на борту космического корабля Dragon вместе с двумя другими членами экипажа, назначенными агентством для участия в миссии SpaceX Crew-9.

Пять из 28 маневровых двигателей Starliner вышли из строя во время приближения к МКС в июне, а в двигательной системе произошло несколько утечек гелия, напоминает Reuters. Расследование неполадок обошлось Boeing, по данным агентства, в $125 млн, а общий перерасход средств по программе Starliner с 2016 г. составил более $1,6 млрд.

«Неприятности аэрокосмического гиганта со Starliner представляют собой последнюю проблему, которая ставит под вопрос будущее Boeing в космосе, в сфере, где он доминировал на протяжении десятилетий, пока SpaceX Илона Маска не начала предлагать более дешевые запуски для спутников и астронавтов и не изменила способ работы NASA с частными компаниями», – говорится в материале.

Ожидается, что Boeing восстановит капсулу Starliner после ее приземления и продолжит расследование причин отказа двигателей в космосе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных