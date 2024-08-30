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Starliner без экипажа покинет МКС 6 сентября

Ведомости

Корабль Boeing Starliner без экипажа покинет Международную космическую станцию (МКС) 6 сентября, сообщает NASA.

«NASA и Boeing дали согласие на отстыковку космического корабля Starliner от МКС не ранее 18:04 по восточноевропейскому времени (19:04 мск) в пятницу, 6 сентября, в зависимости от готовности к эксплуатации», – говорится в сообщении.

После отстыковки Starliner потребуется около шести часов, чтобы достичь зоны посадки в Нью-Мехико. Космический корабль приземлится около 12:03 (13:03 мск) 7 сентября.

24 августа NASA решило вернуть корабль Starliner на Землю без экипажа. По словам администратора NASA Билла Нельсона, «космический полет сопряжен с риском даже в самом безопасном и рутинном режиме».

Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс официально продолжат свою работу в составе экипажа экспедиции 71/72 до февраля 2025 г. Они полетят на Землю на борту космического корабля Dragon вместе с двумя другими членами экипажа, назначенными агентством для участия в миссии SpaceX Crew-9. 

В июне Boeing осуществил первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к МКС. Цель полета – протестировать способность корабля доставлять экипажи к станции и обратно. Приземление Starliner планировалось через восемь дней после запуска на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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