Starliner без экипажа покинет МКС 6 сентября
Корабль Boeing Starliner без экипажа покинет Международную космическую станцию (МКС) 6 сентября, сообщает NASA.
«NASA и Boeing дали согласие на отстыковку космического корабля Starliner от МКС не ранее 18:04 по восточноевропейскому времени (19:04 мск) в пятницу, 6 сентября, в зависимости от готовности к эксплуатации», – говорится в сообщении.
После отстыковки Starliner потребуется около шести часов, чтобы достичь зоны посадки в Нью-Мехико. Космический корабль приземлится около 12:03 (13:03 мск) 7 сентября.
24 августа NASA решило вернуть корабль Starliner на Землю без экипажа. По словам администратора NASA Билла Нельсона, «космический полет сопряжен с риском даже в самом безопасном и рутинном режиме».
Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс официально продолжат свою работу в составе экипажа экспедиции 71/72 до февраля 2025 г. Они полетят на Землю на борту космического корабля Dragon вместе с двумя другими членами экипажа, назначенными агентством для участия в миссии SpaceX Crew-9.
В июне Boeing осуществил первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к МКС. Цель полета – протестировать способность корабля доставлять экипажи к станции и обратно. Приземление Starliner планировалось через восемь дней после запуска на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.