Астронавты Starliner останутся на МКС до февраля 2025 года

«Космический полет сопряжен с риском, даже если он самый безопасный и рутинный. Испытательный полет по своей природе не является ни безопасным, ни рутинным. Решение оставить Бутча и Суни на борту Международной космической станции и вернуть Boeing Starliner домой без экипажа является результатом нашей приверженности безопасности», – сказал директор НАСА Билл Нельсон.