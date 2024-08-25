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Астронавты Starliner останутся на МКС до февраля 2025 года

Ведомости

NASA вернет Boeing Starliner на Землю без астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс на борту, сообщается на сайте агентства.

«Космический полет сопряжен с риском, даже если он самый безопасный и рутинный. Испытательный полет по своей природе не является ни безопасным, ни рутинным. Решение оставить Бутча и Суни на борту Международной космической станции и вернуть Boeing Starliner домой без экипажа является результатом нашей приверженности безопасности», – сказал директор НАСА Билл Нельсон.

В результате Уилмор и Уильямс официально продолжат свою работу в составе экипажа экспедиции 71/72 до февраля 2025 г. Они полетят на Землю на борту космического корабля Dragon вместе с двумя другими членами экипажа, назначенными агентством для участия в миссии SpaceX Crew-9. Астронавты, уточнили в Nasa, в ходе экспедиции продолжат заниматься исследованиями и техническим обслуживанием станции.

В июне Boeing осуществил первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к МКС. Цель полета – протестировать способность корабля доставлять экипажи к станции и обратно. Приземление Starliner планировалось через восемь дней после запуска на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

6 июня во время приближения корабля к МКС NASA и Boeing обнаружили утечку гелия и проблемы в двигателях. С тех пор инженерные группы выполнили значительный объем работы, но неопределенность и отсутствие согласия экспертов не соответствуют требованиям NASA по безопасности и эффективности полетов человека в космос.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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