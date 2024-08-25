Астронавты Starliner останутся на МКС до февраля 2025 года
NASA вернет Boeing Starliner на Землю без астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс на борту, сообщается на сайте агентства.
«Космический полет сопряжен с риском, даже если он самый безопасный и рутинный. Испытательный полет по своей природе не является ни безопасным, ни рутинным. Решение оставить Бутча и Суни на борту Международной космической станции и вернуть Boeing Starliner домой без экипажа является результатом нашей приверженности безопасности», – сказал директор НАСА Билл Нельсон.
В результате Уилмор и Уильямс официально продолжат свою работу в составе экипажа экспедиции 71/72 до февраля 2025 г. Они полетят на Землю на борту космического корабля Dragon вместе с двумя другими членами экипажа, назначенными агентством для участия в миссии SpaceX Crew-9. Астронавты, уточнили в Nasa, в ходе экспедиции продолжат заниматься исследованиями и техническим обслуживанием станции.
В июне Boeing осуществил первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к МКС. Цель полета – протестировать способность корабля доставлять экипажи к станции и обратно. Приземление Starliner планировалось через восемь дней после запуска на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.
6 июня во время приближения корабля к МКС NASA и Boeing обнаружили утечку гелия и проблемы в двигателях. С тех пор инженерные группы выполнили значительный объем работы, но неопределенность и отсутствие согласия экспертов не соответствуют требованиям NASA по безопасности и эффективности полетов человека в космос.