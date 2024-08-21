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«Роскосмос» обнародовал состав экипажей МКС на 2025-2026 годы

Ведомости

Межведомственная комиссия «Роскосмоса» утвердила список космонавтов и астронавтов экипажей, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях «Союз МС» в 2025-2026 гг. Информация опубликована на сайте госкорпорации.

В марте 2025 г. на «Союзе МС-27» на МКС полетят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.

Во втором полугодии 2025 г. на «Союзе МС-28» на станцию отправятся космонавты госкорпорации Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов.

В 2026 г. на «Союзе МС-29» на МКС прибудут космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина.

В госкорпорации уточнили, что Джонатан Ким отправится на станцию по соглашению между «Роскосмосом» и NASA по программе МКС о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС». Документ был подписан в июле 2022 г.

Этот же договор стал основанием для включения космонавта «Роскосмоса» Кирилла Пескова в экипаж корабля Crew Dragon (миссия NASA SpaceX Crew-10). 2 августа сообщалось, что Песков, а также астронавты NASA – командир Энн Макклейн и пилот Николь Айерс – и космонавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Такуя Ониши присоединятся к астронавтам на орбитальной лаборатории не ранее февраля 2025 г. Миссия NASA SpaceX Crew-10 станет первым полетом Пескова в космос. Планируется, что международный экипаж будет проводить научные исследования и демонстрацию технологий, чтобы подготовить людей к будущим полетам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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