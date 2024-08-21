«Роскосмос» обнародовал состав экипажей МКС на 2025-2026 годы

Этот же договор стал основанием для включения космонавта «Роскосмоса» Кирилла Пескова в экипаж корабля Crew Dragon (миссия NASA SpaceX Crew-10). 2 августа сообщалось, что Песков, а также астронавты NASA – командир Энн Макклейн и пилот Николь Айерс – и космонавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Такуя Ониши присоединятся к астронавтам на орбитальной лаборатории не ранее февраля 2025 г. Миссия NASA SpaceX Crew-10 станет первым полетом Пескова в космос. Планируется, что международный экипаж будет проводить научные исследования и демонстрацию технологий, чтобы подготовить людей к будущим полетам.