«Роскосмос» обнародовал состав экипажей МКС на 2025-2026 годы
Межведомственная комиссия «Роскосмоса» утвердила список космонавтов и астронавтов экипажей, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях «Союз МС» в 2025-2026 гг. Информация опубликована на сайте госкорпорации.
В марте 2025 г. на «Союзе МС-27» на МКС полетят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.
Во втором полугодии 2025 г. на «Союзе МС-28» на станцию отправятся космонавты госкорпорации Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов.
В 2026 г. на «Союзе МС-29» на МКС прибудут космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина.
В госкорпорации уточнили, что Джонатан Ким отправится на станцию по соглашению между «Роскосмосом» и NASA по программе МКС о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС». Документ был подписан в июле 2022 г.
Этот же договор стал основанием для включения космонавта «Роскосмоса» Кирилла Пескова в экипаж корабля Crew Dragon (миссия NASA SpaceX Crew-10). 2 августа сообщалось, что Песков, а также астронавты NASA – командир Энн Макклейн и пилот Николь Айерс – и космонавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Такуя Ониши присоединятся к астронавтам на орбитальной лаборатории не ранее февраля 2025 г. Миссия NASA SpaceX Crew-10 станет первым полетом Пескова в космос. Планируется, что международный экипаж будет проводить научные исследования и демонстрацию технологий, чтобы подготовить людей к будущим полетам.