Космонавт РФ Кирилл Песков отправится на МКС на Crew Dragon в 2025 году
Космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков вошел в состав экипажа SpaceX Crew-10 для полета на международную космическую станцию в 2025 г. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Песков, а также астронавты NASA – командир Энн Макклейн и пилот Николь Айерс – и космонавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Такуя Ониши присоединятся к астронавтам на орбитальной лаборатории не ранее февраля 2025 г.
Миссия NASA SpaceX Crew-10 станет первым полетом Пескова в космос. До отбора в космонавты в 2018 г. он получил диплом инженера в Ульяновском училище гражданской авиации и был вторым пилотом на самолетах Boeing 757 и 767 в авиакомпаниях Nordwind и Ikar. Назначенный в 2020 г. космонавтом-испытателем, он имеет дополнительный опыт прыжков с парашютом, тренировок в условиях невесомости, подводного плавания и выживания в дикой природе.
Этот полет станет 10-й ротацией экипажа SpaceX на станцию в рамках программы NASA «Коммерческий экипаж». Во время полета международный экипаж будет проводить научные исследования и демонстрацию технологий, чтобы подготовить людей к будущим полетам.
В «Роскосмосе» напомнили, что в июле 2022 г. госкорпорация и NASA подписали соглашение по программе МКС о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС». Реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.