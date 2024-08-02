Космонавт РФ Кирилл Песков отправится на МКС на Crew Dragon в 2025 году

Миссия NASA SpaceX Crew-10 станет первым полетом Пескова в космос. До отбора в космонавты в 2018 г. он получил диплом инженера в Ульяновском училище гражданской авиации и был вторым пилотом на самолетах Boeing 757 и 767 в авиакомпаниях Nordwind и Ikar. Назначенный в 2020 г. космонавтом-испытателем, он имеет дополнительный опыт прыжков с парашютом, тренировок в условиях невесомости, подводного плавания и выживания в дикой природе.