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Космонавт РФ Кирилл Песков отправится на МКС на Crew Dragon в 2025 году

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Космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков вошел в состав экипажа SpaceX Crew-10 для полета на международную космическую станцию в 2025 г. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Песков, а также астронавты NASA – командир Энн Макклейн и пилот Николь Айерс – и космонавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Такуя Ониши присоединятся к астронавтам на орбитальной лаборатории не ранее февраля 2025 г.

Миссия NASA SpaceX Crew-10 станет первым полетом Пескова в космос. До отбора в космонавты в 2018 г. он получил диплом инженера в Ульяновском училище гражданской авиации и был вторым пилотом на самолетах Boeing 757 и 767 в авиакомпаниях Nordwind и Ikar. Назначенный в 2020 г. космонавтом-испытателем, он имеет дополнительный опыт прыжков с парашютом, тренировок в условиях невесомости, подводного плавания и выживания в дикой природе.

Этот полет станет 10-й ротацией экипажа SpaceX на станцию в рамках программы NASA «Коммерческий экипаж». Во время полета международный экипаж будет проводить научные исследования и демонстрацию технологий, чтобы подготовить людей к будущим полетам.

В «Роскосмосе» напомнили, что в июле 2022 г. госкорпорация и NASA подписали соглашение по программе МКС о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС». Реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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