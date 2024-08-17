Корабль «Прогресс МС-28» пристыковался к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-28» причалил к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
«Экипаж, встречайте «Прогресс»! Сегодня в 08:53 мск новый грузовик в автоматическом режиме причалил к модулю «Звезда» российского сегмента МКС», – сообщили в госкорпорации.
15 августа корабль взлетел со стартового комплекса площадки космодрома Байконур. Он доставил на борт станции 2621 кг грузов, напомнили в «Роскосмосе». В числе грузов – 1201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, а также укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов.
По данным «Роскосмоса», на станции работает экипаж 71-й длительной экспедиции – космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, а также экипаж корабля Starliner (полет Boe-CFT) – астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.
13 августа в госкорпорации сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-26», который полгода проработал в составе российского сегмента МКС, завершил свою миссию и был затоплен в Тихом океане. Корабль разрушился, когда был сведен с орбиты и вошел в плотные слои атмосферы. Несгоревшие элементы конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.