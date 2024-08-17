Корабль «Прогресс МС-28» пристыковался к МКС

15 августа корабль взлетел со стартового комплекса площадки космодрома Байконур. Он доставил на борт станции 2621 кг грузов, напомнили в «Роскосмосе». В числе грузов – 1201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, а также укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов.