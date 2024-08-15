Корабль «Прогресс МС-28» с грузом для МКС выведен на орбиту
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28» была запущена со стартового комплекса площадки космодрома Байконур, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
Пуск был проведен в 6:20 мск.
«Выведение "Прогресса МС-28" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме», – говорится в сообщении.
Запланировано, что стыковка «Прогресса МС-28» к служебному модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) произойдет в 08:56 мск 17 августа. Грузовой корабль доставит на МКС 2621 кг грузов. В том числе – 1201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.
13 августа сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-26», который полгода проработал в составе российского сегмента МКС, завершил свою миссию и был затоплен в Тихом океане. Корабль разрушился, когда был сведен с орбиты и вошел в плотные слои атмосферы. Несгоревшие элементы конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.