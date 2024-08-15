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Корабль «Прогресс МС-28» с грузом для МКС выведен на орбиту

Ведомости

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28» была запущена со стартового комплекса площадки космодрома Байконур, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Пуск был проведен в 6:20 мск.

«Выведение "Прогресса МС-28" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Запланировано, что стыковка «Прогресса МС-28» к служебному модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) произойдет в 08:56 мск 17 августа. Грузовой корабль доставит на МКС 2621 кг грузов. В том числе – 1201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

13 августа сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-26», который полгода проработал в составе российского сегмента МКС, завершил свою миссию и был затоплен в Тихом океане. Корабль разрушился, когда был сведен с орбиты и вошел в плотные слои атмосферы. Несгоревшие элементы конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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