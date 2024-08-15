Корабль «Прогресс МС-28» с грузом для МКС выведен на орбиту

Запланировано, что стыковка «Прогресса МС-28» к служебному модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) произойдет в 08:56 мск 17 августа. Грузовой корабль доставит на МКС 2621 кг грузов. В том числе – 1201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.