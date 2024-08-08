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Роскосмос намерен отправить космических туристов на МКС в 2025 году

Ведомости

Космические туристы в России смогут отправиться на Международную космическую станцию (МКС) в III-IV квартале 2025 г. Об этом сообщается на сайте АО «Главкосмос» (дочерняя компания госкорпорации «Роскосмос»).

Желающие отправиться в космос пройдут медицинское освидетельствование, необходимые тренировки и обучение вместе с космонавтами в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке в Московской области. Суммарный срок подготовки к полету составит 10 месяцев. При этом отмечается, что активная подготовка займет четыре-пять месяцев.

Для туристов будут изготовлены персональные скафандры и индивидуальное оборудование для удобства и безопасности. После полета скафандр можно будет забрать на память о полете.

Туристы отправятся на МКС с космодрома Байконур в Казахстане, время полета до космической станции составит около трех часов. Предполагается, что на МКС космические путешественники пробудут 10 дней. Полет и спуск будет проходить в команде профессиональных космонавтов.

«Никаких специальных знаний и навыков для полета в космос не требуется. Все необходимое будет изучено и отработано в рамках программы», – уточняется в сообщении.

По возвращению космические туристы пройдут послеполетную реабилитацию в течение недели в Звездном городке.

В 2021 г. на МКС прибыл корабль «Союз МС-20» с японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Едзо Хирано, а также российским космонавтом Александром Мисуркиным. «РИА Новости» сообщало, что японцы стали участниками научной программы исследовательского комплекса.

7 августа стало известно, что запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с российским космонавтом Александром Горбуновым перенесли более чем на месяц. Предполагается, что запуск будет совершен не ранее 24 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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