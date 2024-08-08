Роскосмос намерен отправить космических туристов на МКС в 2025 году
Космические туристы в России смогут отправиться на Международную космическую станцию (МКС) в III-IV квартале 2025 г. Об этом сообщается на сайте АО «Главкосмос» (дочерняя компания госкорпорации «Роскосмос»).
Желающие отправиться в космос пройдут медицинское освидетельствование, необходимые тренировки и обучение вместе с космонавтами в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке в Московской области. Суммарный срок подготовки к полету составит 10 месяцев. При этом отмечается, что активная подготовка займет четыре-пять месяцев.
Для туристов будут изготовлены персональные скафандры и индивидуальное оборудование для удобства и безопасности. После полета скафандр можно будет забрать на память о полете.
Туристы отправятся на МКС с космодрома Байконур в Казахстане, время полета до космической станции составит около трех часов. Предполагается, что на МКС космические путешественники пробудут 10 дней. Полет и спуск будет проходить в команде профессиональных космонавтов.
«Никаких специальных знаний и навыков для полета в космос не требуется. Все необходимое будет изучено и отработано в рамках программы», – уточняется в сообщении.
По возвращению космические туристы пройдут послеполетную реабилитацию в течение недели в Звездном городке.
В 2021 г. на МКС прибыл корабль «Союз МС-20» с японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Едзо Хирано, а также российским космонавтом Александром Мисуркиным. «РИА Новости» сообщало, что японцы стали участниками научной программы исследовательского комплекса.
7 августа стало известно, что запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с российским космонавтом Александром Горбуновым перенесли более чем на месяц. Предполагается, что запуск будет совершен не ранее 24 сентября.