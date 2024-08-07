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Запуск Crew Dragon с космонавтом Горбуновым отложили более чем на месяц

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Запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с российским космонавтом Александром Горбуновым отложен более чем на месяц. Соответствующее сообщение опубликовало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«NASA и SpaceX планируют запустить миссию Crew-9 на Международную космическую станцию ​​не ранее вторника, 24 сентября», – говорится в сообщении. В пресс-службе NASA добавили, что корректировка даст больше времени для того, чтобы «завершить планирование возвращения экипажа Boeing». Речь идет о корабле CST-100 Starliner – сейчас он пристыкован к орбитальной лаборатории.

Согласно сообщению, наземным командам Starliner необходимо время, чтобы подтвердить надежность системы перед возвращением миссии на Землю. При этом отмечается, что никаких решений относительно возвращения Starliner пока не принято.

Горбунов вошел в состав экипажа корабля Crew Dragon в феврале этого года. Запуск планировалось провести в августе. В состав также вошли астронавты NASA – командир экипажа Зена Кардман, пилот Ник Хейг и специалист миссии Стефани Уилсон. Для Горбунова и Кардман миссия SpaceX Crew-9 будет первым полетом в космос.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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