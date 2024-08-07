Запуск Crew Dragon с космонавтом Горбуновым отложили более чем на месяц
Запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с российским космонавтом Александром Горбуновым отложен более чем на месяц. Соответствующее сообщение опубликовало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«NASA и SpaceX планируют запустить миссию Crew-9 на Международную космическую станцию не ранее вторника, 24 сентября», – говорится в сообщении. В пресс-службе NASA добавили, что корректировка даст больше времени для того, чтобы «завершить планирование возвращения экипажа Boeing». Речь идет о корабле CST-100 Starliner – сейчас он пристыкован к орбитальной лаборатории.
Согласно сообщению, наземным командам Starliner необходимо время, чтобы подтвердить надежность системы перед возвращением миссии на Землю. При этом отмечается, что никаких решений относительно возвращения Starliner пока не принято.
Горбунов вошел в состав экипажа корабля Crew Dragon в феврале этого года. Запуск планировалось провести в августе. В состав также вошли астронавты NASA – командир экипажа Зена Кардман, пилот Ник Хейг и специалист миссии Стефани Уилсон. Для Горбунова и Кардман миссия SpaceX Crew-9 будет первым полетом в космос.