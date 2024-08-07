Запуск Crew Dragon с космонавтом Горбуновым отложили более чем на месяц

«NASA и SpaceX планируют запустить миссию Crew-9 на Международную космическую станцию ​​не ранее вторника, 24 сентября», – говорится в сообщении. В пресс-службе NASA добавили, что корректировка даст больше времени для того, чтобы «завершить планирование возвращения экипажа Boeing». Речь идет о корабле CST-100 Starliner – сейчас он пристыкован к орбитальной лаборатории.