Космический грузовик «Прогресс МС-26» затопили в Тихом океане
Грузовой корабль «Прогресс МС-26», проработавший полгода в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС), завершил свою миссию и был затоплен в Тихом океане. Об этом сообщил «Роскосмос».
Корабль был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» утром 15 февраля стартовала с космодрома Байконур. Корабль доставил на МКС 2,52 т грузов, в том числе 1,48 т аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, уточнили в госкорпорации. «Прогресс МС-26» также доставил на станцию 580 кг топлива, 420 кг воды и 40 кг азота.