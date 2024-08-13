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Космический грузовик «Прогресс МС-26» затопили в Тихом океане

Ведомости

Грузовой корабль «Прогресс МС-26», проработавший полгода в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС), завершил свою миссию и был затоплен в Тихом океане. Об этом сообщил «Роскосмос».

Корабль был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» утром 15 февраля стартовала с космодрома Байконур. Корабль доставил на МКС 2,52 т грузов, в том числе 1,48 т аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, уточнили в госкорпорации. «Прогресс МС-26» также доставил на станцию 580 кг топлива, 420 кг воды и 40 кг азота.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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