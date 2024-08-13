Космический грузовик «Прогресс МС-26» затопили в Тихом океане

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» утром 15 февраля стартовала с космодрома Байконур. Корабль доставил на МКС 2,52 т грузов, в том числе 1,48 т аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, уточнили в госкорпорации. «Прогресс МС-26» также доставил на станцию 580 кг топлива, 420 кг воды и 40 кг азота.