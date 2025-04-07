«Роскосмос» проводит переговоры с NASA на Байконуре
На космодроме Байконур стартовала встреча главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова и заместителя администратора NASA по реализации космических программ Кеннета Бауэрсокса. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.
Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят сотрудничество на Международной космической станции (МКС), запланированный на 8 апреля пилотируемый пуск, а также совместное празднование годовщины стыковки «Союз–Апполон».
Кроме того, Баканов сообщил, что на космодром прибыло рекордное количество туристов – более 2500 человек.
На 8 апреля запланирован старт пилотируемого корабля «Союз МС-27». Он доставит на МКС космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонни Кима. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что трансляцию запуска корабля можно будет посмотреть в московском парке ВДНХ.
6 февраля Юрий Борисов был освобожден от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». Его место получил 39-летний Баканов, работавший с 2019 г. в Министерстве транспорта. Сначала он был директором департамента цифровой трансформации, а с 2022 г. занимал должность заместителя министра.