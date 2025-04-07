«Роскосмос» проводит переговоры с NASA на Байконуре

6 февраля Юрий Борисов был освобожден от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». Его место получил 39-летний Баканов, работавший с 2019 г. в Министерстве транспорта. Сначала он был директором департамента цифровой трансформации, а с 2022 г. занимал должность заместителя министра.