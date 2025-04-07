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«Роскосмос» проводит переговоры с NASA на Байконуре

Ведомости

На космодроме Байконур стартовала встреча главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова и заместителя администратора NASA по реализации космических программ Кеннета Бауэрсокса. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят сотрудничество на Международной космической станции (МКС), запланированный на 8 апреля пилотируемый пуск, а также совместное празднование годовщины стыковки «Союз–Апполон».

Кроме того, Баканов сообщил, что на космодром прибыло рекордное количество туристов – более 2500 человек.

На 8 апреля запланирован старт пилотируемого корабля «Союз МС-27». Он доставит на МКС космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонни Кима. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что трансляцию запуска корабля можно будет посмотреть в московском парке ВДНХ.

6 февраля Юрий Борисов был освобожден от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». Его место получил 39-летний Баканов, работавший с 2019 г. в Министерстве транспорта. Сначала он был директором департамента цифровой трансформации, а с 2022 г. занимал должность заместителя министра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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