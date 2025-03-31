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Путин встретился с новым главой «Роскосмоса»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Баканов доложил Путину о стратегических планах по развитию космической программы.

Встречу также анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.

Представитель Кремля подчеркнул, что это первая встреча нового руководителя госкорпорации с главой государства.

Песков отметил, что 31 марта Путин будет работать в Кремле. У президента планируется спокойный день со множеством рабочих встреч. Большинство из них будут носить непубличный характер.

6 февраля Юрий Борисов был освобожден от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». Его место получил 39-летний Дмитрий Баканов, работавший с 2019 г. в Министерстве транспорта. Сначала он был директором департамента цифровой трансформации, а с 2022 г. занимал должность заместителя министра. В тот же день в Кремле объяснили, что у них нет претензий к бывшему главе «Роскосмоса» Борисову. Пояснялось, что произошла лишь «ротация».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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