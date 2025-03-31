Путин встретился с новым главой «Роскосмоса»
Президент РФ Владимир Путин встретился с главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Баканов доложил Путину о стратегических планах по развитию космической программы.
Встречу также анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.
Представитель Кремля подчеркнул, что это первая встреча нового руководителя госкорпорации с главой государства.
Песков отметил, что 31 марта Путин будет работать в Кремле. У президента планируется спокойный день со множеством рабочих встреч. Большинство из них будут носить непубличный характер.
6 февраля Юрий Борисов был освобожден от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос». Его место получил 39-летний Дмитрий Баканов, работавший с 2019 г. в Министерстве транспорта. Сначала он был директором департамента цифровой трансформации, а с 2022 г. занимал должность заместителя министра. В тот же день в Кремле объяснили, что у них нет претензий к бывшему главе «Роскосмоса» Борисову. Пояснялось, что произошла лишь «ротация».