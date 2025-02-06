Гендиректор «Роскосмоса» Борисов отправлен в отставку

Возможная отставка Борисова обсуждалась, как говорили три источника «Ведомостей», еще с осени 2024 г. Тогда же шел возможный подбор кандидатов ему на смену. Источник, близкий к военному ведомству, и собеседник, близкий к администрации президента, рассказывали, что перемены должны придать импульс коммерциализации работе «Роскосмоса». Ряд решений, в том числе поправки в отраслевой закон, устанавливающие плату для госведомств за данные дистанционного зондирования Земли «Роскосмоса», были приняты в последнее время при участии самого Борисова. Кроме того, у него якобы были непростые отношения с предприятиями космической отрасли, говорит источник.