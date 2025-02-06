Чем известен бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов

Чем известен бывший глава «Роскосмоса» Юрий БорисовЧиновник освобожден от должности после 2,5 года работы
Президент России Владимир Путин подписал 6 февраля указ, которым освободил от должности гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова (занимал ее с 15 июля 2022 г.). Возможная отставка Борисова обсуждалась, как говорили три источника «Ведомостей», еще с осени 2024 г. Другим указом глава государства назначил на этот пост бывшего заместителя главы Минтранса Дмитрия Баканова.
Из Вооруженных сил в кураторы оборонной отрасли
Юрий Борисов родился 31 декабря 1956 г. в городе Вышний Волочек Калининской (сейчас – Тверской) области, окончил в 1974 г. Калининское суворовское военное училище, а четыре года спустя – Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 1978–1998 гг. Борисов проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных силах СССР и РФ, при этом в 1985 г. окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ.
После военной службы и до лета 2004 г. занимал должность гендиректора ЗАО «Научно-технический центр «Модуль». Эта компания с 1995 г. занимается разработкой и производством высокопроизводительных процессорных ядер и аналогово-цифровых систем-на-кристалле.
В июле 2004 г. Борисов перешел на должность начальника Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности (Роспром, создан в июне 2004 г., упразднен в мае 2008 г.). С октября 2007 г. работал замруководителя Роспрома, а с июля 2008 до марта 2011 гг. – замминистра промышленности и торговли (сам Минпромторг был основан двумя месяцами ранее, его возглавлял в те годы Виктор Христенко).
После работы в Минпромторге в марте 2011 г. перешел на пост первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве, а 15 ноября 2012 г. указом президента был назначен заместителем министра обороны (неделей ранее министерство возглавил Сергей Шойгу). На этом посту Борисов прослужил до мая 2018 г., отвечая за организацию военно-технического обеспечения российский армии. В июне 2014 г. возглавил совет директоров Объединенной приборостроительной корпорации.
В мае 2018 г. Борисов был назначен вице-премьером РФ, курировавшим вопросы, связанные с промышленностью, в том числе оборонно-промышленным комплексом (ОПК). До него этот пост занимал Дмитрий Рогозин.
На посту главы «Роскосмоса»
15 июля 2022 г. Владимир Путин освободил Борисова от должности вице-премьера и назначил его генеральным директором «Роскосмоса» (вновь вместо Рогозина, возглавившего госкорпорацию в 2018 г.). «Предложение поступило от президента, и у нас не принято обсуждать подобные вещи. Я просто взял под козырек и пошел работать», – комментировал позднее Борисов новое назначение в интервью «Ведомостям».
За первые полгода, по его словам, руководящий состав «Роскосмоса» был обновлен примерно на 25%, первыми заместителями Борисова стали Андрей Ельчанинов и Александр Иванов, с которыми он работал в аппарате правительства. В «Роскосмосе», отмечал Борисов, отсутствовал на тот момент «коммерческий блок», помимо его создания была проведена работа по оптимизации структуры госкорпорации (что позволило сэкономить около 220 млн руб. в год), а также введен потолок зарплат. «Хотим мы того или нет, мы находимся в рынке, конкурируем за мозги и навыки. Я против популизма, но надо жить по средствам», – пояснял он.
Перед госкорпорацией, указывал тогда Борисов, стоят задачи улучшения своей финансово-экономической ситуации и внедрения новой индустриальной модели производства космических аппаратов: на рубеже 2025–2026 гг. необходимо выпускать 200–250 спутников в год вместо 15 на тот момент.
На посту гендиректора «Роскосмоса» Борисов шесть раз встречался с Владимиром Путиным. Первая встреча состоялась всего спустя 11 дней после назначения, на ней Борисов говорил, что рассчитывает обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами – навигацией, связью, передачей данных, метео- и геодезической информацией. В рамках пилотируемой программы основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции, говорил он.
Последняя встреча с президентом у Борисова состоялась в ноябре 2024 г., на ней обсуждался в том числе нацпроект по развитию космической отрасли, разработать который Путин поручил в 2023 г. Проект, говорил Борисов в декабре 2024 г., нацелен на создание многоспутниковых группировок совместно с частными компаниями. Стоимость проекта он оценил в 500-750 млрд руб.
В июле 2022 г. Борисов докладывал Путину о планируемом выходе «Роскосмоса» из проекта Международной космической станции (МКС) и разработке российской орбитальной станции (РОС). Продление участия России в проекте МКС после 16 февраля 2028 г. зависит от ее технического состояния. В апреле 2024 г. «Роскосмос» утвердил эскизный проект РОС.
Борисов – доктор технических наук, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Александра Невского, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, является лауреатом Государственной премии имени маршала Георгия Жукова. В 2018 г. закрытым указом был удостоен звания Героя России.