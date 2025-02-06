Чем известен бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов

За первые полгода, по его словам, руководящий состав «Роскосмоса» был обновлен примерно на 25%, первыми заместителями Борисова стали Андрей Ельчанинов и Александр Иванов, с которыми он работал в аппарате правительства. В «Роскосмосе», отмечал Борисов, отсутствовал на тот момент «коммерческий блок», помимо его создания была проведена работа по оптимизации структуры госкорпорации (что позволило сэкономить около 220 млн руб. в год), а также введен потолок зарплат. «Хотим мы того или нет, мы находимся в рынке, конкурируем за мозги и навыки. Я против популизма, но надо жить по средствам», – пояснял он.