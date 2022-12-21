«Мы будем работать над созданием более серьезной группировки»Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов – о состоянии космической отрасли и новом подходе к выпуску спутников
В июле президент Владимир Путин назначил новым гендиректором «Роскосмоса» Юрия Борисова, занимавшего пост вице-премьера – куратора оборонной отрасли. Первое большое интервью в новом качестве Борисов дал «Ведомостям», рассказав о первых кадровых решениях, сокращении зарплат управленцев, убытках космической отрасли и планах по исправлению ее финансового состояния. Но главный приоритет нового руководителя – создание массовой группировки спутников, для промышленного выпуска которых будут построены два новых завода. Для этого, в частности, по его словам, «Роскосмос» планирует разместить облигации на 50 млрд руб.
– Предложение поступило от президента, и у нас не принято обсуждать подобные вещи. Я просто взял под козырек и пошел работать. Для чиновника не должно быть удивительным никакое предложение – вплоть до ухода на пенсию. Если ты идешь по этой стезе, ты всегда должен быть готов к подобным поворотам.