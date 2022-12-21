«Мы будем работать над созданием более серьезной группировки»

– Предложение поступило от президента, и у нас не принято обсуждать подобные вещи. Я просто взял под козырек и пошел работать. Для чиновника не должно быть удивительным никакое предложение – вплоть до ухода на пенсию. Если ты идешь по этой стезе, ты всегда должен быть готов к подобным поворотам.