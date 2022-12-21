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«Мы будем работать над созданием более серьезной группировки»

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов – о состоянии космической отрасли и новом подходе к выпуску спутников
Инна Сидоркова Иван Чеберко
Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов / Евгений Разумный / Ведомости

В июле президент Владимир Путин назначил новым гендиректором «Роскосмоса» Юрия Борисова, занимавшего пост вице-премьера – куратора оборонной отрасли. Первое большое интервью в новом качестве Борисов дал «Ведомостям», рассказав о первых кадровых решениях, сокращении зарплат управленцев, убытках космической отрасли и планах по исправлению ее финансового состояния. Но главный приоритет нового руководителя – создание массовой группировки спутников, для промышленного выпуска которых будут построены два новых завода. Для этого, в частности, по его словам, «Роскосмос» планирует разместить облигации на 50 млрд руб.

– Вы стали главой «Роскосмоса» в середине июля. Для вас это было неожиданным?

– Предложение поступило от президента, и у нас не принято обсуждать подобные вещи. Я просто взял под козырек и пошел работать. Для чиновника не должно быть удивительным никакое предложение – вплоть до ухода на пенсию. Если ты идешь по этой стезе, ты всегда должен быть готов к подобным поворотам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных