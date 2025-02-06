Кто такой Дмитрий Баканов

Кто такой Дмитрий БакановЗаместитель министра транспорта назначен новым руководителем «Роскосмоса»
Новым гендиректором «Роскосмоса» стал заместитель министра транспорта РФ. Подробности его биографии – в материале «Ведомостей».
Дмитрий Владимирович Баканов родился 7 октября 1985 г. в городе Ленинск Казахской ССР (ныне Байконур). В 2007 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (СПбГЭУ) по специальности «экономист». В 2011 г. защитил диссертацию кандидата экономических наук на тему «Рост национальной конкурентоспособности как фактор обеспечения экономической безопасности России».
В 2006 г. начал карьеру в банковской сфере, работал финансовым аналитиком и специалистом по внутреннему контролю в ЗАО «Евроаксис банк» и ОАО «Банк ВЕФК», инвестиционных компаниях «Линк интернейшнл» и «Ренессанс капитал». В 2008-2011 гг. занимал различные посты в IT-компании «Ситроникс».
В сентябре 2011 г. Баканов был назначен на должность президента, а в 2016 г. – на пост генерального директора «Спутниковой системы «Гонец» – оператора «Роскосмоса» по системам связи и ретрансляции. В 2013 г. способствовал возбуждению уголовного дела против экс-руководителя компании Александра Галькевича за превышение полномочий, выразившееся в выплате 9,5 млн руб. по фиктивным трудовым договорам. Являлся исполнительным директором ООО «Почтовая логистическая компания» в составе «Почты России».
С 2019 по 2021 г. Баканов занимал пост директора департамента цифровой трансформации Министерства транспорта РФ. В апреле 2022 г. был назначен на должность заместителя министра транспорта.
Действительный государственный советник РФ 1-го класса.