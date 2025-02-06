Кто такой Дмитрий Баканов

В сентябре 2011 г. Баканов был назначен на должность президента, а в 2016 г. – на пост генерального директора «Спутниковой системы «Гонец» – оператора «Роскосмоса» по системам связи и ретрансляции. В 2013 г. способствовал возбуждению уголовного дела против экс-руководителя компании Александра Галькевича за превышение полномочий, выразившееся в выплате 9,5 млн руб. по фиктивным трудовым договорам. Являлся исполнительным директором ООО «Почтовая логистическая компания» в составе «Почты России».