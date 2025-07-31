NASA рассчитывает на продолжение перекрестных полетов США и России
NASA рассчитывает на продолжение перекрестных полетов России и США, в рамках которых страны отправляют своих астронавтов и космонавтов на кораблях друг друга. Об этом заявил «РИА Новости» представитель американского космического агентства по связям с общественностью Стивен Сиселоф.
29 июля «Роскосмос» анонсировал встречу генерального директора госкорпорации Дмитрия Баканова с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи в США. Переговоры состоятся 31 июля. Темой для обсуждения станет программа перекрестных полетов и будущее Международной космической станции. Это будет первая очная встреча глав космических агентств России и США за восемь лет.
Ожидается, что Баканов также проведет встречу с экипажем миссии Crew-11. Кроме того, в программе визита запланировано посещение космического центра Джонсона и осмотр производственных мощностей Boeing, где разрабатывается корабль CST-100 Starliner.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспрерывное космическое сотрудничество Москвы и Вашингтона очень позитивным фактором. При этом он указал, что не следует преувеличивать влияние поддержания таких контактов на весь комплекс двусторонних отношений.