NASA рассчитывает на продолжение перекрестных полетов США и России

NASA рассчитывает на продолжение перекрестных полетов России и США, в рамках которых страны отправляют своих астронавтов и космонавтов на кораблях друг друга. Об этом заявил «РИА Новости» представитель американского космического агентства по связям с общественностью Стивен Сиселоф.