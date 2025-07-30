Песков указал на важность сотрудничества с США в освоении космоса

При этом, по словам Пескова, не следует преувеличивать влияние поддержания таких контактов на весь комплекс двусторонних отношений. В то же время поддержание диалогов «хотя бы в таких важных областях – это тоже чрезвычайно важно», добавил пресс-секретарь президента.