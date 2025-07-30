Песков указал на важность сотрудничества с США в освоении космоса
Космическое сотрудничество России и США стоит особняком, это очень позитивный фактор. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Несмотря на все сложности, не прерывается сотрудничество в области освоения космоса. Подобные контакты очень важны», – подчеркнул представитель Кремля.
При этом, по словам Пескова, не следует преувеличивать влияние поддержания таких контактов на весь комплекс двусторонних отношений. В то же время поддержание диалогов «хотя бы в таких важных областях – это тоже чрезвычайно важно», добавил пресс-секретарь президента.
29 июля «Роскосмос» сообщил, что генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов в рамках визита в США встретится с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи. Темой для обсуждения станет программа перекрестных полетов и будущее МКС. Это будет первая очная встреча глав космических агентств России и США за восемь лет.