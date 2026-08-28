Трамп подписал указ о создании Космической академии США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании новой военной академии – Космической академии США (U.S. Space Academy), передает NBC News.
О создании учебного заведения Трамп объявил во время посещения Космического центра имени Джонсона NASA в Хьюстоне. По его словам, решение связано с быстрым развитием космических сил США и коммерческой космической отрасли, а также расширением американских планов по освоению Луны и более дальнего космоса.
«Очевидно, что нам необходимо обучить и подготовить целое поколение квалифицированных военнослужащих, инженеров, гражданских операторов и всех остальных специалистов, чтобы сделать то, что нам необходимо», – заявил Трамп.
Новая академия будет готовить специалистов как для космических сил США, так и для NASA и коммерческой космической индустрии. Место расположения учебного заведения пока не определено – президент пообещал выбрать его «в самое ближайшее время».
В ходе визита Трамп также вручил экипажу миссии Artemis II космическую медаль почета конгресса. Ранее в этом году астронавты миссии совершили облет Луны. Кроме того, президент США планирует связаться с экипажем Международной космической станции (МКС) из Центра управления полетами в Хьюстоне.
25 августа стало известно, что астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Софи Адено и астронавт NASA Анил Менон второй раз за месяц вышли в открытый космос с борта МКС.