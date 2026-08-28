Трамп подписал указ о создании Космической академии США

О создании учебного заведения Трамп объявил во время посещения Космического центра имени Джонсона NASA в Хьюстоне. По его словам, решение связано с быстрым развитием космических сил США и коммерческой космической отрасли, а также расширением американских планов по освоению Луны и более дальнего космоса.