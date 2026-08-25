Астронавты NASA и ЕКА второй раз за месяц вышли в открытый космос с МКС

Адено и Менону предстоит завершить замену антенны Space-to-Ground, которая обеспечивает высокоскоростную передачу данных между МКС и Центром управления полетами NASA в Хьюстоне. Во время предыдущего выхода 18 августа астронавты демонтировали неисправную антенну, но из-за сложностей с болтами и электрическими соединениями не успели установить новую.