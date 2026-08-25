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Астронавты NASA и ЕКА второй раз за месяц вышли в открытый космос с МКС

Ведомости

Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Софи Адено и астронавт NASA Анил Менон второй раз за месяц вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил ТАСС.

Выход начался в 08:27 по времени Восточного побережья США (15:27 мск), когда скафандры астронавтов были переведены на автономное питание. Работы рассчитаны примерно на 6,5 часа.

Адено и Менону предстоит завершить замену антенны Space-to-Ground, которая обеспечивает высокоскоростную передачу данных между МКС и Центром управления полетами NASA в Хьюстоне. Во время предыдущего выхода 18 августа астронавты демонтировали неисправную антенну, но из-за сложностей с болтами и электрическими соединениями не успели установить новую.

Если останется время, астронавты также приступят к замене расположенного снаружи станции навигационного устройства, используемого при стыковке космических аппаратов.

В июле стало известно, что Россия и США разработали совместную программу, предполагающую завершение полета Международной космической станции (МКС) в конце 2030 г.

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