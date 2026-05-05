Политика

При взрыве на заводе фейерверков в Китае погибли 26 человек

Ведомости

По меньшей мере 26 человек погибли и 61 пострадал в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в провинции Хунань в центральном Китае. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел 4 мая в городе Чанша. По словам мэра Чэнь Бочжана, поисково-спасательные работы завершены, однако идентификация погибших продолжается. На месте работали около 500 спасателей, жители близлежащих районов были эвакуированы из-за угрозы, связанной с хранением пороха. Значительная часть производственных объектов разрушена.

Власти начали расследование причин происшествия и приняли меры в отношении руководства предприятия. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для поиска пропавших и спасения пострадавших, а также потребовал оперативно установить причины взрыва и привлечь виновных к ответственности.

