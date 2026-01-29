На фабрике в аргентинском Сан-Фернандо произошел взрыв

21 ноября 2025 г. при взрыве на химическом заводе в пакистанском городе Фейсалабад погибли 18 человек. На предприятии по производству клея взорвался котел, что вызвало мощный пожар и разрушения как на территории завода, так и в жилом секторе вокруг него.