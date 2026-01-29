На фабрике в аргентинском Сан-Фернандо произошел взрыв
В аргентинской провинции Буэнос-Айрес произошел взрыв на фабрике в городе Сан-Фернандо, сообщает телеканал TN. Инцидент случился в 01:30 по местному времени (07:30 мск) и привел к пожару, который, по данным местных властей, удалось взять под контроль.
По сообщениям жителей, взрыв был слышен в соседнем районе Тигре. В радиусе примерно 15 кварталов от места происшествия отключили электричество. В целях безопасности все близлежащие жилые дома были эвакуированы.
Как сообщает телеканал TN, взрыв произошел на территории предприятия Otowil. Компания производит средства личной гигиены и товары медицинского назначения.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причины инцидента устанавливаются, сообщает телеканал.
21 ноября 2025 г. при взрыве на химическом заводе в пакистанском городе Фейсалабад погибли 18 человек. На предприятии по производству клея взорвался котел, что вызвало мощный пожар и разрушения как на территории завода, так и в жилом секторе вокруг него.