При взрыве на химическом заводе в Пакистане погибли 18 человек

На предприятии по производству клея взорвался котел, что вызвало мощный пожар и разрушения как на территории завода, так и в жилом секторе вокруг него. По данным местных властей, среди погибших – трое детей и две женщины. Еще как минимум 10 человек получили ранения, семеро из них – в критическом состоянии.