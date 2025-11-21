При взрыве на химическом заводе в Пакистане погибли 18 человек
При взрыве на химическом заводе в пакистанском городе Фейсалабад погибли 18 человек. Об этом сообщает Samaa TV.
На предприятии по производству клея взорвался котел, что вызвало мощный пожар и разрушения как на территории завода, так и в жилом секторе вокруг него. По данным местных властей, среди погибших – трое детей и две женщины. Еще как минимум 10 человек получили ранения, семеро из них – в критическом состоянии.
Спасательные службы сообщили, что взрыв вызвал возгорание, пожар охватил соседние постройки. Повреждены девять жилых домов, среди пострадавших семь человек из одного дома.
По словам представителей больницы, троих пострадавших уже выписали, остальные остаются под наблюдением, трое – в ожоговом отделении.
Спасательные работы осложняла высокая концентрация химических веществ на объекте: к тушению привлекли 15 пожарных машин. Власти отмечают, что фабрика работала около 25 лет, а вокруг нее с годами вырос густонаселенный жилой район, где вплотную расположено около 100 промышленных объектов – это создает повышенные риски и затрудняет надзор.
Прокуратура сообщила, что полиция начала поиски владельца фабрики.
