«Алроса» временно приостанавливает добычу на нескольких месторождениях
«Алроса» приняла решение о временной приостановке добычи на нескольких месторождениях в рамках программы повышения эффективности. Об этом сообщается на сайте компании.
С 15 июня будет законсервирована добыча на Верхне-Мунском месторождении (карьеры «Заполярный» и «Магнитный»), а с 1 апреля – на россыпных месторождениях в долине реки Анабар (Хара-Мас и Очуос), которые принадлежат компании «Алмазы Анабара».
Эти объекты обеспечивали менее 1 млн карат алмазов в год, что составляет около 3% от общего производства компании. Временная консервация позволит «Алроса» сократить прямые затраты на 9 млрд руб. в течение года.
В компании отметили, что мировая алмазодобывающая отрасль сокращает производство на фоне избытка запасов у индийских огранщиков, которые обрабатывают 90% алмазов в мире. В результате совокупная добыча алмазов в мире снизилась с 120–125 млн карат в 2021–2022 гг. до 100–105 млн карат в 2023–2024 гг.
Компания заявила, что консервация месторождений будет проведена с сохранением инфраструктуры объектов в полном объеме, что позволит быстро возобновить добычу при улучшении рыночной конъюнктуры.
Приостановка производства не повлияет на добычные планы компании в 2025 г. – они остаются на уровне 29 млн карат. Но возможное влияние на финансовые показатели может проявиться в 2026 г., сообщили в «Алросе».