«Алроса» временно приостанавливает добычу на нескольких месторождениях

В компании отметили, что мировая алмазодобывающая отрасль сокращает производство на фоне избытка запасов у индийских огранщиков, которые обрабатывают 90% алмазов в мире. В результате совокупная добыча алмазов в мире снизилась с 120–125 млн карат в 2021–2022 гг. до 100–105 млн карат в 2023–2024 гг.