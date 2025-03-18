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«Алроса» временно приостанавливает добычу на нескольких месторождениях

Ведомости

«Алроса» приняла решение о временной приостановке добычи на нескольких месторождениях в рамках программы повышения эффективности. Об этом сообщается на сайте компании.

С 15 июня будет законсервирована добыча на Верхне-Мунском месторождении (карьеры «Заполярный» и «Магнитный»), а с 1 апреля – на россыпных месторождениях в долине реки Анабар (Хара-Мас и Очуос), которые принадлежат компании «Алмазы Анабара».

Эти объекты обеспечивали менее 1 млн карат алмазов в год, что составляет около 3% от общего производства компании. Временная консервация позволит «Алроса» сократить прямые затраты на 9 млрд руб. в течение года.

В компании отметили, что мировая алмазодобывающая отрасль сокращает производство на фоне избытка запасов у индийских огранщиков, которые обрабатывают 90% алмазов в мире. В результате совокупная добыча алмазов в мире снизилась с 120–125 млн карат в 2021–2022 гг. до 100–105 млн карат в 2023–2024 гг.

Компания заявила, что консервация месторождений будет проведена с сохранением инфраструктуры объектов в полном объеме, что позволит быстро возобновить добычу при улучшении рыночной конъюнктуры.

Приостановка производства не повлияет на добычные планы компании в 2025 г. – они остаются на уровне 29 млн карат. Но возможное влияние на финансовые показатели может проявиться в 2026 г., сообщили в «Алросе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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