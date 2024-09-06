Дуров счел свое задержание во Франции поводом для улучшения Telegram

Дуров счел свое задержание во Франции поводом для улучшения TelegramОн назвал ошибочным подход с личным обвинением
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал первое заявление после своего задержания во Франции. Он назвал претензии республики «удивительными», а резкое увеличение аудитории мессенджера – поводом для усиления борьбы с злоупотреблениями платформой. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По словам Дурова, заявление о том, что он несет личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, потому что французские власти не получали ответов непосредственно от Telegram, «удивительно по нескольким причинам». Во-первых, у Telegram есть официальный представитель в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС, его адрес электронной почты есть в открытом доступе. Кроме того, у французских властей была масса способов связаться с ним, например, через французское консульство в Дубае.
Отдельно Дурова поразил факт, что судебное разбирательство коснулось не самого сервиса, а его лично. Он отметил, что «ни один новатор не станет создавать новые инструменты, если будет знать, что может нести персональную ответственность за потенциальное злоупотребление этими инструментами».
«Использовать законы досмартфонной эпохи для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, – ошибочный подход», – считает Дуров.
Дуров утверждает, что Telegram хочет установить баланс между конфиденциальностью и безопасностью, для этого сервис стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах. Если понимания достичь не удается – Telegram готов покинуть страну.
«Мы готовы покинуть рынки, которые не соответствуют нашим принципам, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет стремление нести добро и защищать основные права людей, особенно там, где эти права нарушаются», – подчеркнул предприниматель.
Тот факт, что даже власти могут запутаться, куда отправлять запросы, – это повод улучшить сервис, считает Дуров. Кроме того, резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 млн облегчило злоупотребление платформой. В связи с этим Дуров заявил о цели «значительно улучшить ситуацию в этом плане», этот процесс уже запущен.
«Я надеюсь, что августовские события приведут к тому, что Telegram – и вся индустрия социальных сетей в целом – станут безопаснее и сильнее», – резюмировал Дуров.
24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Ему предъявили обвинения 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Парижский суд запретил предпринимателю покидать Францию и предписал внести залог в 5 млн евро. Дуров также должен дважды в неделю отмечаться в полиции. Команда Telegram заявляла, что основателю мессенджера «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы Евросоюза.