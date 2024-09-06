Дуров счел свое задержание во Франции поводом для улучшения Telegram

По словам Дурова, заявление о том, что он несет личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, потому что французские власти не получали ответов непосредственно от Telegram, «удивительно по нескольким причинам». Во-первых, у Telegram есть официальный представитель в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС, его адрес электронной почты есть в открытом доступе. Кроме того, у французских властей была масса способов связаться с ним, например, через французское консульство в Дубае.