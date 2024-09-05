Путин заявил об отсутствии у властей претензий к Дурову
У России не было никаких претензий к основателю Telegram Павлу Дурову, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«У нас к нему претензий не было никаких. Я знаю, что со стороны многих стран претензии были, с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми, структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике или в сфере безопасности тем или иным государствам. Думаю, что у правительства России тоже могли быть какие-то к нему вопросы. Но ведь этим грешат все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать, арестовывать, сажать под домашний или другой арест, связанный с ограничениями свободы», – отметил Путин.
Президент добавил, что ему не очень понятны действия властей Франции, поскольку они носят избирательный характер.
На вопрос модератора, встречался ли Путин с Дуровым в Баку, как писали во многих Telegram-каналах, президент ответил, что виделся с предпринимателем лишь раз много лет назад на одной из встреч с представителями бизнеса. Тогда основатель Telegram рассказывал российскому лидеру о своих планах.
«С тех мы с ним не виделись, никаких контактов никогда не поддерживали. Зачем нам встречаться в Баку, я не очень понимаю. Я даже не знал, что он там находится», – сказал Путин.
24 августа Дуров был задержан во французском аэропорте Ле-Бурже, а 28 августа ему предъявили обвинения. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Парижский суд запретил предпринимателю покидать Францию и предписал внести залог в 5 млн евро. Кроме того, Дуров дважды в неделю должен отмечаться в полиции. Команда Telegram заявляла, что основателю мессенджера «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы ЕС. В рамках расследования также были допрошены сопровождавшие Дурова в Париж криптоблогер Юлия Вавилова и телохранитель основателя Telegram. Обоих отпустили без предъявления обвинений.