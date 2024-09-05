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Путин заявил об отсутствии у властей претензий к Дурову

Ведомости

У России не было никаких претензий к основателю Telegram Павлу Дурову, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У нас к нему претензий не было никаких. Я знаю, что со стороны многих стран претензии были, с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми, структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике или в сфере безопасности тем или иным государствам. Думаю, что у правительства России тоже могли быть какие-то к нему вопросы. Но ведь этим грешат все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать, арестовывать, сажать под домашний или другой арест, связанный с ограничениями свободы», – отметил Путин.

Президент добавил, что ему не очень понятны действия властей Франции, поскольку они носят избирательный характер.

На вопрос модератора, встречался ли Путин с Дуровым в Баку, как писали во многих Telegram-каналах, президент ответил, что виделся с предпринимателем лишь раз много лет назад на одной из встреч с представителями бизнеса. Тогда основатель Telegram рассказывал российскому лидеру о своих планах.

«С тех мы с ним не виделись, никаких контактов никогда не поддерживали. Зачем нам встречаться в Баку, я не очень понимаю. Я даже не знал, что он там находится», – сказал Путин.

24 августа Дуров был задержан во французском аэропорте Ле-Бурже, а 28 августа ему предъявили обвинения. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.

Парижский суд запретил предпринимателю покидать Францию и предписал внести залог в 5 млн евро. Кроме того, Дуров дважды в неделю должен отмечаться в полиции. Команда Telegram заявляла, что основателю мессенджера «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы ЕС. В рамках расследования также были допрошены сопровождавшие Дурова в Париж криптоблогер Юлия Вавилова и телохранитель основателя Telegram. Обоих отпустили без предъявления обвинений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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