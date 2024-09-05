Путин заявил об отсутствии у властей претензий к Дурову

«У нас к нему претензий не было никаких. Я знаю, что со стороны многих стран претензии были, с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми, структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике или в сфере безопасности тем или иным государствам. Думаю, что у правительства России тоже могли быть какие-то к нему вопросы. Но ведь этим грешат все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать, арестовывать, сажать под домашний или другой арест, связанный с ограничениями свободы», – отметил Путин.