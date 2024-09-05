TF1: перед задержанием Дуров успел зайти в VIP-зал аэропорта
Основатель Telegram Павел Дуров по прилете в парижский аэропорт Ле-Бурже успел забрать свой багаж и пройти в VIP-зал. Об этом сообщает телеканал TF1 со ссылкой на источник.
Утверждается, что Дуров и сопровождавшие его криптоблогер Юлия Вавилова и телохранитель расположились в зале ожидания для VIP-персон во время проверки документов. Затем туда прибыла полиция и попросила их подняться наверх. После этого Дурову зачитали его права и сообщили о его задержании.
Павел Дуров был задержан 24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже. Обвинения ему предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции. Администрация Telegram сочла абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях. Команда мессенджера подчеркнула, что Дурову «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы ЕС.
В рамках расследования также были допрошены Вавилова и телохранитель основателя Telegram. Обоих отпустили без предъявления обвинений.