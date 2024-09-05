TF1: перед задержанием Дуров успел зайти в VIP-зал аэропорта

Утверждается, что Дуров и сопровождавшие его криптоблогер Юлия Вавилова и телохранитель расположились в зале ожидания для VIP-персон во время проверки документов. Затем туда прибыла полиция и попросила их подняться наверх. После этого Дурову зачитали его права и сообщили о его задержании.