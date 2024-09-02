Дуров сможет получить доступ к материалам своего дела

«Прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче дела в уголовный суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это необходимым», – сообщает «РИА Новости». После этого судьи вынесут постановление о прекращении дела или организации слушания.