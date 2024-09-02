Дуров сможет получить доступ к материалам своего дела
Прокуратура Парижа разрешит создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову доступ к материалам его дела, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
«Расследование продолжается, он получит доступ к материалам [дела] и сможет предоставить те элементы, которые пожелает», – сказали в прокуратуре.
Дуров будет вносить залог в размере 5 млн евро частями, уточнили собеседники агентства, но не назвали, какую часть залога предприниматель уже внес. Расследование по делу может продлиться несколько месяцев.
«Прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче дела в уголовный суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это необходимым», – сообщает «РИА Новости». После этого судьи вынесут постановление о прекращении дела или организации слушания.
24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже. Обвинения ему предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.