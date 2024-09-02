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Лавров назвал Дурова «слишком свободным»

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров проявил слишком много свободы и не прислушивался к Западу в вопросах модерации контента на платформе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с преподавателями и студентами МГИМО. Трансляция шла на странице МИД РФ во «В контакте».

«Павел Дуров слишком, слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища», – сказал он. 

Лавров обратил внимание, что случай с Дуровым не единичный. Ранее в сенат США вызывали главу Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга, который согласился сотрудничать с властями. По словам министра, с другими крупными платформами Запад тоже «особо не церемонится».

Действия западных стран в отношении Telegram аналогичны их злоупотреблению глобализацией. Лавров отметил, что в этой сфере Запад хочет оставаться монополистом. В связи с этим министр предложил выработать общие добровольные принципы регулирования.

24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения ему предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.

Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 миллионов евро и дважды в неделю отмечаться в полиции. Администрация Telegram сочла абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях. Команда мессенджера подчеркнула, что Дурову «нечего скрывать», а работа платформы не нарушает законы ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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