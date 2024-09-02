Лавров назвал Дурова «слишком свободным»

Основатель Telegram Павел Дуров проявил слишком много свободы и не прислушивался к Западу в вопросах модерации контента на платформе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с преподавателями и студентами МГИМО. Трансляция шла на странице МИД РФ во «В контакте».